Общество

REGNUMREGNUMДепутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране

Напомним, за последнее время агрессия латвийских общественников и законодателей в отношении русского языка проявляется часто. Так, депутат Европарламента от Латвии Робертс Зиле, что его пригласили в самолет на русском языке.
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с чего всё началось
Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс отметил пост в Twitter
, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.
Lenta.ru13:41

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Здороваюсь на латышском, а мне отвечают по-русски! Латыши в ужасе от Болдерая

Sputnik Латвия04:42

«Время латышей ушло»: жители Риги возмутились из-за русского языка

РИА Новости11:18

Свой – чужой: почему русские Латвии не говорят по-латышски

BaltNews.lvвчера в 02:05

Жительницу Риги возмутило засилье русского языка

News.ru12:47

Жительница Латвии возмутилась обилием русской речи в стране

Взгляд.ру12:16

Жители Риги возмутились русской речи в городе

Московский Комсомолец11:58

В Латвии возмутились из-за русскоговорящих жителей

Lenta.ru13:41
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Политика

Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу

Члены палаты представителей США от Демократической партии направили в сенат 111-страничный документ (.pdf), в котором содержится обоснование их требования вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
РБК 17:57
Армия и оружие

Фигуры сложного пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами пилота

На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт боком с резким набором высоты, передаёт телеканал «Звезда».
News.ru 05:43
Происшествия

В Петербурге арестовали обвиняемого в избиении своих детей мужчину

Фрунзенский районный суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в избиении своих детей, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
РБК 14:09
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
REGNUM 14:13
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Lenta.ru 16:06
Футбол

Матч «Реал» — «Севилья» закончился судейским скандалом

Спорт-Экспресс 17:35
Политика

Тунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине

Руководство Туниса заявило о решении не участвовать в международной конференции по Ливии в Берлине в связи с поздним приглашением и пропуском подготовительной части мероприятия, сообщается в заявлении МИД Туниса.
РИА Новости 14:25
Культура

Владимир Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту России композитору Игорю Николаеву, которому 17 января исполняется 60 лет.
Давыдов.Индекс вчера в 07:32
Политика

Зеленский не принял отставку Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что готов дать ему и правительству шанс.
ТАСС вчера в 13:25
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
Футбол

Исламхан провёл первую тренировку в «Зените»

Бауыржан Исламхан начинает свою первую тренировку вместе с "Зенитом". pic.twitter.com / Zlnl5Kg6b7 — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 18 января 2020 г. На данный момент контракт с 26-летним футболистом не подписан, а решение о его прибывании в "Зените" будет принято после окончания сборов.
Metaratings 04:46
Кино

Warner Bros. работает над анимационным фильмом по Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. работает над анимационным фильмом Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge по одноимённой серии файтингов.
Игромания.ру 01:38
Авто

Выпуск «русского Prado» от УАЗ отменяется

Исполнительный директор ООО «УАЗ» рассказал о том, как продвигается проект внедорожника, получивший в прессе кличку «русский Prado».
АвтоВзгляд 16 января в 04:38
Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru 08:17
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Газета.Ru 08:32
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в штате Юта

Известия 00:27
Экономика

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков.
Коммерсантъ 16 января в 17:23
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане, его толчки ощущались в некоторых районах Петропавловска-Камчатского.
RT на русском 16 января в 18:02
Политика

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море

Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.
Газета.Ru 03:34
Космос

ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе

Европейское космическое агентство ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе.
Актуальные Новости 13:15
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Газета.Ru вчера в 05:10
Армия и оружие

Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»

Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Известия 16 января в 18:25
Политика

Посольство Польши поблагодарило МИД за признание несвободы Варшавы

Телеканал 360° 03:53
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК 12:56
Армия и оружие

Десятки террористов с танками атаковали военных в Сирии

Lenta.ru 12:45
Происшествия

Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении

Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерске Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Lenta.ru 10:38
Армия и оружие

Форму Космических сил США высмеяли в соцсетях

Twitter Космические силы США - новая надежда Вашингтона.
РЕН ТВ 18:03
Авто

Jeep привезет в РФ три новинки в 2020 году

Новые автомобили 16 января в 23:12
Политика

Соловьёв вступил в спор с экспертом в прямом эфире

Телеведущий Владимир Соловьёв в прямом эфире своего политического ток-шоу на телеканале «Россия 1» вступил в спор с экспертом Григорием Амнуэлем и накричал на него.
RT на русском вчера в 01:28
Общество

Число пострадавших в столкновениях в Бейруте превысило 165 человек

РИА Новости 13:47
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