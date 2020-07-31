Происшествия
ИнтерфаксДепутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей
По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
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В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
RuNews24.ru 07:10
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Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
Общество
В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом, общее число скончавшихся составило 4460.
RT на русском вчера в 16:07
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Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений
Первый после снятия ограничений рейс состоится в 07:50 мск из Шереметьево, Boeing 777 «Аэрофлота» вылетит в Стамбул.
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Выявлен новый ген-«пособник» коронавируса
Evo-rus.com 10:11
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
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Албон разбил болид во второй практике перед Гран-при Великобритании
Пилот «Ред Булл» Алекс Албон попал в аварию во второй тренировке в Сильверстоуне.
Sports.ru 10:51
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли девять человек
При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» на трассе «Таврида» в Крыму погибли восемь человек, еще десять получили ранения разной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС.
Ведомости 03:01
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Религия
В Азербайджане отмечается Курбан-байрам
Согласно принятому Милли Меджлисом закону «О праздниках в Азербайджанской Республике» от 27 октября 1992 года, Гурбан байрамы в Азербайджане отмечается на государственном уровне.
Москва-Баку.ru 02:27
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Xiaomi Mi 10 получила стабильную версию MIUI 12
Китайская компания Xiaomi представила стабильную версию MIUI 12 для смартфона Xiaomi Mi 10.
Megaobzor.com 29 июля в 03:23
Общество
В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. руб. на август
Возможность продления выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей прокомментировали в Пенсионном фонде России (ПФР).
Live24 02:05
Футбол
Ярослав Ракицкий: «Хочу остаться в „Зените“ как можно дольше и стать чемпионом в третий раз подряд»
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мыслями о второй подряд победе в Тинькофф РПЛ и своем будущем в петербургском клубе.
Матч ТВ 13:57
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
RT на русском 10:03
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Происшествия
Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне
«Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменён, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в решении.
RT на русском 15:27
Футбол
Тульский «Арсенал» расстался с Берхамовым и Володько
Первый Тульский 08:55
Происшествия
На Кубани при взрыве на газозаправочной станции пострадали трое
Российская газета 15:40
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Происшествия
Директор филиала «Росгранстроя» задержан в Крыму за получение взятки
Как установили следователи, директор крымского филиала заключил с коммерческой организацией контракты на содержание имущества пунктов пропуска через госграницу РФ, расположенных на территории республики, на сумму 7,4 млн и 4,7 млн рублей.
Интерфакс - Россия 11:26
Политика
Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса
"По полученной информации, российской стороной сегодня действительно был усилен контроль пересечения границы по персонифицированному учету граждан как России, так и Беларуси в целях контроля соответствующих категорий въезжающих и выезжающих граждан в рамках распоряжений штаба правительства России по борьбе с коронавирусом", - объяснило посольство.
Интерфакс 12:13
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения.
Замана 08:48
Политика
Трамп допустил возможность запрета TikTok в США
Американская администрация рассматривает возможность введения запрета на китайскую соцсеть TikTok на территории страны наряду с другими мерами.
Известия 15:05