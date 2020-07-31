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Интерфакс
Интерфакс

Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей

По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.В источнике
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ТАСС

Суд заключил под стражу депутата Заксобрания Петербурга Романа Коваля

ТАССвчера в 15:35
РИА Новости

Суд арестовал петербургского депутата Коваля

РИА Новостивчера в 15:31
Фонтанка.Ру

Экс-помощник депутата Коваля, подозреваемого в крупной взятке, уверяет, что забирал старый долг. Его все равно отправили в СИЗО до конца сентября

Фонтанка.Ру17:12
78.ru

Задержанного за взятку депутата петербургского Заксобрания Коваля арестовали на два месяца

78.ruвчера в 14:51
DP.RU

Суды по делу депутата, рэпера, банкира и рейтинг области: Петербург 31 июля

DP.RUвчера в 14:57
Петербургский дневник

Защита Романа Коваля будет обжаловать его арест

Петербургский дневниквчера в 15:41
Газета.Ru

Депутат Заксобрания Петербурга Коваль арестован на 2 месяца

Газета.Ruвчера в 15:10
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В Москве и Подмосковье открываются кинотеатры и концертные залы

В Подмосковье, согласно постановлению губернатора Воробьева, в субботу открываются игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах, театры, кинотеатры, выставки и спортивные арены при условии заполнения помещений не более, чем на 3 тыс. мест, и при заполнении не более чем на половину.
ТАСС17:02
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Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная

Специалист, чьи воспитанницы в минувшем сезоне доминировали в женском одиночном катании, сообщила о том, что наиболее успешная среди них — действующая чемпионка Европы и победительница финала серии Гран-при Алена Косторная — будет тренироваться под руководством Евгения Плющенко.
Коммерсантъвчера в 12:24
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Росавиация решила удвоить компенсации авиакомпаниям за обвал перевозок

Росавиация предложила правительству увеличить компенсации авиакомпаниям за каждого потерянного пассажира из-за пандемии коронавируса — с утвержденных ранее 365 до 840 руб. на человека, сохранив общий размер субсидий на уровне 23,4 млрд руб. Об этом РБК сообщили топ-менеджер одной из крупнейших авиакомпаний и источник в профильном ведомстве.
РБКвчера в 11:34
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