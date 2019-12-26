Общество
Газета.RuДепутат заявил, что память Волчек увековечат в Москве
Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что память скончавшейся художественной руководительнице "Совеременника" Галины Волчек будет увековечена в Москве. Об этом передает РИА "Новости".
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Власти Москвы поддержат инициативу об увековечении в столице памяти народной артистки СССР, художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек, если такая поступит.ТАСС12:42
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