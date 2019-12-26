Общество

Газета.RuГазета.RuДепутат заявил, что память Волчек увековечат в Москве

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что память скончавшейся художественной руководительнице "Совеременника" Галины Волчек будет увековечена в Москве. Об этом передает РИА "Новости".
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с чего всё началось

Памятник Галине Волчек может появиться в Москве

Власти Москвы поддержат инициативу об увековечении в столице памяти народной артистки СССР, художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек, если такая поступит.
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Умерла худрук «Современника» Галина Волчек

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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
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Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
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Галина Волчек
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр, педагог. Художественный руководитель Московского театра «Современник». Герой Труда Российской Федерации. Народная артистка СССР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента РФ.
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