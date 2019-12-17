На 17 декабря назначено внеочередное заседание городской Думы Переславля, где будет рассмотрен вопрос о сложении Корниловым депутатских полномочий. В Следственном управлении СКР по Ярославской области информацию не комментируют.

с чего всё началось

Депутата городского совета Пересавля (Ярославская область) от «Единой России» Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники. Депутат был задержан утром 16 декабря, а само убийство произошло накануне вечером.

Депутата «Единой России» задержали по подозрению в убийстве

Хоккей Зайцев подал документы на канадское гражданство Российский хоккеист «Оттавы» Никита Зайцев решил подать документы на канадское гражданство. Об этом информирует Telegram-канал Mash.

Кино В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны» Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".

Общество Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.

Общество Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.

Политика Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Музыка Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова Композитор и продюсер Виктор Дробыш не смог сдержать эмоций, комментируя слова лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, который назвал концерт перенесшего инсульт Николая Носкова "жалким зрелищем".

Наука Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.

Авто Jeep выпустит новейший субкомпактный кроссовер В 2022 году автопроизводитель намерен выпустить новый компактный кроссовер, об чем пишет «Твоё Авто» со ссылкой на главу европейского подразделения Jeep.

Происшествия Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

Происшествия В Оренбуржье пенсионер нашел инкассаторскую сумку с миллионом рублей Пожилой сельский житель в Оренбургской области обнаружил на дороге инкассаторскую сумку, в которой находился миллион рублей, и отнес в полицию, финансовая организация, которая чуть не лишилась крупной суммы, намерена вознаградить пенсионера, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону.

Технологии Получено добро на сборку тихого сверхзвукового самолета X-59 В мастерских Lockheed Martin начали строить тихий сверхзвуковой самолет Проверка со стороны руководства, известная как Key Decision Point-D (KDP-D), была последним барьером перед началом сборки.

Музыка Названы самые популярные клипы десятилетия по версии YouTube Как сообщает ToDay News Ufa, самым популярным клипом с 2010 по 2019 годы стало видео на песню «Despacito», которую исполняют Luis Fonsi ft.

Происшествия По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы СК предъявил обвинение троим представителям газовой службы по делу о взрыве в жилом доме в Белгородской области, их задержали, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Происшествия В Татарстане экс-полицейского заподозрили в похищении человека Следственное управление СК РФ по Татарстану в июле текущего года сообщило о возбуждении уголовного дела по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова по статье "похищение группой лиц по предварительному сговору" в отношении неустановленных лиц.