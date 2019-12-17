Происшествия

URA.RuURA.RuДепутата «Единой России» задержали по подозрению в убийстве

Депутата городского совета Пересавля (Ярославская область) от «Единой России» Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники. Депутат был задержан утром 16 декабря, а само убийство произошло накануне вечером.
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с чего всё началось

Председатель фракции «Единой России» в Переславле задержан по подозрению в убийстве

На 17 декабря назначено внеочередное заседание городской Думы Переславля, где будет рассмотрен вопрос о сложении Корниловым депутатских полномочий. В Следственном управлении СКР по Ярославской области информацию не комментируют.
Ярновостивчера в 13:45

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«Приглядывал за старенькой мамой. Что с ней будет теперь?» Рассказ семьи таксиста, убитого депутатом

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В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
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Бывшему доценту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегу Соколову провели основную экспертизу.
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Роскачество: в двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды

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