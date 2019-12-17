Происшествия
URA.RuДепутата «Единой России» задержали по подозрению в убийстве
Депутата городского совета Пересавля (Ярославская область) от «Единой России» Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники. Депутат был задержан утром 16 декабря, а само убийство произошло накануне вечером.
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с чего всё началось
На 17 декабря назначено внеочередное заседание городской Думы Переславля, где будет рассмотрен вопрос о сложении Корниловым депутатских полномочий. В Следственном управлении СКР по Ярославской области информацию не комментируют.Ярновостивчера в 13:45
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«Приглядывал за старенькой мамой. Что с ней будет теперь?» Рассказ семьи таксиста, убитого депутатом
Новости Ярославля 76.ru06:59
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Авто
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Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки
Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.
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Происшествия
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Спорт
WADA передало в РУСАДА 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб
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Происшествия
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Пассажир МЦД получил от столичного метрополитена подарки за честность
Пассажир согласился и получил новую "Тройку" с тысячей рублей на балансе и подарки за честность — елочный шар, шариковые ручки и power-банк.