Политика

BFM.ruBFM.ruДепутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин

Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать621
с чего всё началось

Володин поручил аннулировать пропуск депутата, который не прошел карантин после Франции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг дал поручение аннулировать на 14 дней пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который посетил Францию и не отправился потом на карантин для профилактики распространения коронавируса. Данную тему на заседании поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ТАСС07:10

Подробнее о событии

Володин поручил аннулировать пропуск депутата, который не прошел карантин после Франции

ТАСС07:10

Изолированный из-за коронавируса депутат Госдумы подставил коллег по закрытому клубу

URA.Ru12:56

Володин отправил на карантин депутата Госдумы и контактировавших с ним коллег

RT на русском12:48

Вице-спикер Госдумы заявил о невозможности наказать Катасонова

РИА Новости14:27

Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса

Lenta.ru07:00

Депутат Катасонов назвал число отправленных на карантин парламентариев

РБК07:57

Депутаты Госдумы — соседи Катасонова отправятся на карантин: кто

REGNUM06:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 16:00, Ашберн
Шоу-бизнес

Полина Гагарина прокатилась в московском метро до работы

Live24 08:09
Финансы

Рост рубля на новости об агрессивных мерах ФРС оказался недолгим

Затянувшаяся распродажа активов на финансовых рынках вынудила ФРС действовать, и новость о том, что регулятор готов предоставить рынкам более $4 трлн в рамках операций репо спровоцировала весьма бурную позитивную реакцию инвесторов.
Profinance.ru 15:06
Хоккей

НХЛ официально остановила сезон

Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru 13:53
Футбол

Кашшаи провел семинар по теме судейства для комментаторов

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Виктор Кашшаи и руководитель проекта РФС по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) Леонид Калошин провели семинар для комментаторов, работающих на матчах российской Премьер-лиги.
Sport24.ru 14:55
Общество

В Петербурге начали штрафовать за нарушение правил платной парковки

Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 22:04 — REGNUM В Петербурге заработала система преследования нарушителей правил платной парковки.
REGNUM 15:04
Здоровье

Больше половины населения РФ старше 30 лет имеют лишний вес

Каждый второй житель России в возрасте старше 30 лет имеет лишний вес, каждый четвертый - страдает ожирением.
Будущее России. Национальные проекты 14:00
Политика

Горбачев обратился к мировым лидерам

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и вместе противостоять коронавирусу.
Lenta.ru 12:48
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости 14:38
Авто

Ford закрывает дилеров в Европе и уйдет в онлайн

Компания Ford сократит свою дилерскую сеть в Европе с целью оптимизации расходов и повышения рентабельности бренда.
Автоновости дня 05:52
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО

Военное дело вчера в 11:24
Авто

Седан Datsun on-DO получил новую комплектацию

Новая версия Comfort займёт нишу в перечне комплектаций седана Datsun on-DO между Trust III и Dream I. Автомобиль в данном исполнении получит 15-дюймовые литые диски, задние датчики парковки и обогрев ветрового стекла.
Тарантас Ньюс 06:52
Здоровье

Коронавирус стал самым затратным из всех эпидемий XXI века

Как выяснилось, все предыдущие эпидемии заболеваний не оказали столь сильного влияния на мировую экономику, даже несмотря на то, что смертность от некоторых из них была даже выше.
Volgogradru 10 марта в 03:24
Единоборства

UFC может отменить бой Хабиба и Фергюсона из-за коронавируса

NewInform 05:27
Происшествия

В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19

Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
RT на русском 14:10
Кино

Премьеру «Форсажа-9» перенесли на год из-за коронавируса

Shraibikus News 15:41
Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:49
Технологии

Роскомнадзор запустил систему мониторинга поисковиков и VPN-сервисов

Роскомнадзор запустил систему, которая осуществляет мониторинг поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки в России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ 09:31
Кино

Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»

Афиша Daily 06:57
Экономика

Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса

Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
RT на русском 11:29
Политика

Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Lenta.ru 12:45
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета 09:43
Кино

«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов

Культуромания 15:17
Футбол

УЕФА 17 марта объявит о переносе Евро-2020

По информации ряда источников, УЕФА 17 марта объявит о переносе Евро-2020.
Время Пресс 12:11
Общество

В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 12:26
Общество

В ГД предложили сделать парковки в Москве бесплатными из-за COVID-19

Вице-спикер ГД Петр Толстой направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением временно сделать парковки в Москве бесплатными или значительно снизить их стоимость из-за коронавируса, чтобы люди меньше ездили в общественном транспорте.
РИА Новости 14:47
Биатлон

Бе выиграл мужской спринт на Кубке мира, Логинов – 18-й

Представитель Норвегии Йоханнес Бе финишировал первым по итогам мужского спринта в рамках этапа Кубка мира в финском Контиолахти.
ProstoProSport 11:43
Общество

Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Российская газета 06:23
Общество

В Турции сообщили о переносе туристического сезона из-за коронавируса

Турецкие власти рекомендовали туроператорам перенести туристический сезон в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.
РБК вчера в 21:21
Здоровье

Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Москва 24 вчера в 06:43
Музыка

Little Big выступит на «Евровидении-2020» в расширенном составе

«В эфире радио Energy было заявлено, что Little Big выступит на «Евровидении» в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Известия 09:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Михайлович Катасонов
Российский политик
Российский политик и общественный деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ 6-го и 7-го созывов от партии ЛДПР, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам с 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное