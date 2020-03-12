Политика

BFM.ruBFM.ruДепутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин

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Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Володин поручил аннулировать пропуск депутата, который не прошел карантин после Франции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг дал поручение аннулировать на 14 дней пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который посетил Францию и не отправился потом на карантин для профилактики распространения коронавируса. Данную тему на заседании поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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