Происшествия
РИА НовостиДепутата Рады нашли мертвым в своем офисе
Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ. Замглавы МВД Антон Геращенко подтвердил "РБК-Украина" эту информацию.
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Это правда. Его нашли в его офисе в туалете с огнестрельным ранением головы. Пистолет находится рядом, и будут проверяться все версии. И убийство, и самоубийство, и инсценировка самоубийства. Все версии.
— Антон Геращенко, украинский политикИзвестия 13:20
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Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
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Москву-реку в районе Павшинской Поймы затянула радужная пленка
В пресс-службе МЧС Московской области "Интерфаксу" сообщили, что информация об обнаружении в районе Павшинской Поймы в Красногорске тонкой радужной пленки, протяженностью вдоль береговой линии реки Банька - 500 м, и пятна, размером 30х10 м вдоль береговой линии реки Москва, поступила еще 21 мая.
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Захватчик банка в Москве задержан
Захватчик отделения «Альфа Банка» в центре Москвы задержан. При нем обнаружен муляж взрывного устройства.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
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«Значит инфицированы на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели», — отметил доктор.
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Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
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Армия и оружие
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Американские военные неоднократно испытывали лазерное оружие, однако это первый раз, когда установку опробовали против беспилотника в море.
РИА Новости 13:41
Происшествия
В Казани собака насмерть загрызла хозяйку
В Казани собака насмерть загрызла свою хозяйку, сообщило региональное управление СК.
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Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
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Общество
Испытание российской вакцины от коронавируса прошло на людях
Неофициальное испытание вакцины от коронавируса прошло в России и дало положительный результат Проверили на себе новый препарат от COVID – 19 специалисты исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
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Происшествия
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Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
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Футбол
Семин отреагировал на интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
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Кинотеатр под открытым небом стал альтернативой отмененному Международному Каннскому фестивалю, заявил мэра Канн Давид Лиснар, 21 мая сообщает NBC News.
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Члены Совета Федерации предложили перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение работы и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.
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Общество
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Шоу-бизнес
Выглядящая на 20 лет бабушка показала лицо вблизи и удивила подписчиков
Lenta.ru вчера в 09:15
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Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
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Сергей Юран: болельщик выйдет из карантина, а «Химок» уже нет
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Чемпионат 13:25
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«Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке
Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в ноябре 1943 года.
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Специалисты пришли к выводу, что инвестиционный климат города находится под угрозой из-за административного давления и споров с комиссиями и профкомитетами.
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Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
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В следующем матче Бавария в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Айнтрахт дома примет Фрайбург.
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В Петербурге от коронавируса умерла кардиолог больницы №26
В Санкт-Петербурге от коронавируса умерла заведующая первым кардиологическим отделением городской больницы № 26 Галина Литвинова.
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На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса
РИА Новости 06:08