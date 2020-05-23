с чего всё началось

Это правда. Его нашли в его офисе в туалете с огнестрельным ранением головы. Пистолет находится рядом, и будут проверяться все версии. И убийство, и самоубийство, и инсценировка самоубийства. Все версии.

Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ. Замглавы МВД Антон Геращенко подтвердил "РБК-Украина" эту информацию.

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Происшествия Захватчик банка в Москве задержан Захватчик отделения «Альфа Банка» в центре Москвы задержан. При нем обнаружен муляж взрывного устройства.

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Кино Сорванный Каннский кинофестиваль заменили киносеансами под открытым небом Кинотеатр под открытым небом стал альтернативой отмененному Международному Каннскому фестивалю, заявил мэра Канн Давид Лиснар, 21 мая сообщает NBC News.

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