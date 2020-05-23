Общество
Газета.RuДепутата Рады обнаружили мертвым в своем офисе
В офисе депутата Рады Валерия Давиденко в субботу, 23 мая, было найдено его тело с огнестрельным ранением. Об этом сообщает "Страна.ua" cо ссылкой на нардепа Илью Киву. По его словам, труп обнаружила уборщица.
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Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»
В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv 10:48
Происшествия
МЧС ликвидировало нефтяное пятно в акватории Москвы-реки
«21 мая была обнаружена тонкая радужная пленка неизвестного происхождения в месте впадения реки Баньки в реку Москву в районе Павшинской поймы протяженностью вдоль береговой линии Баньки — 500 м и пятно размером 30 на 10 вдоль береговой линии реки Москвы», — сообщили в главке.
РБК 12:59
Армия и оружие
Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM вчера в 04:29
Единоборства
Макгрегор назвал лучшего бойца в истории ММА
Третье место в рейтинге лучших бойцов в истории ММА ирландец отдал канадцу Жоржу Сен-Пьера.
Ореанда-Новости 12:00
Футбол
Кикнадзе ответил, почему «Локомотив» расстался с Сёминым
Василий Кикнадзе рассказал, с чем связано решение расстаться с Юрием Сёминым. Слова руководителя столичного клуба передаёт «Россия 24».
ГЛАС.RU вчера в 04:53
Политика
Россия отказалась от соглашения на замену Договору по открытому небу
Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.
Взгляд.ру 08:41
Происшествия
МВД установило личность захватчика заложников в банке Москвы
Мужчина, пытавшийся захватить заложников в банке в центре столицы, – житель региона России, сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
Москва 24 09:33
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
Религия
Рамзан Кадыров записал в Грозном поздравление мусульман России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил всех жителей Чеченской Республики с окончанием Священного месяца Рамадан и наступлением праздника Ид аль-Фитр.
Чеченская Республика Сегодня 13:23
Происшествия
На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма
Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:29
Футбол
У футболистов «Спартака» выявили коронавирус
Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:52
Происшествия
Украинский суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области
Королевский районный суд Житомира взял под стражу подозреваемого в убийстве на бытовой почве семи человек, среди которых трое военнослужащих Нацгвардии.
ТАСС 12:33
Происшествия
В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Два человека погибли в субботу при пожаре в квартире на восьмом этаже дома в Выборгском районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС РФ.
РИА Новости 13:35
Общество
В Петербурге от коронавируса умерла заведующая отделением больницы
Заведующая кардиологическим отделением Городской больницы №26 Галина Литвинова умерла от коронавируса.
Газета.Ru 12:15
Здоровье
Высокую смертность показало экспериментальное лечение коронавируса
К более высокой смертности и проблемам с сердцем у пациентов привело применение гидроксихлорохина при лечении коронавируса, пишет газета Hindustan Times.
Live24 06:41
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
Происшествия
Беглов поручил провести проверку скорой после смерти девушки
Peterburg2.ru 13:13
Армия и оружие
Экраноплан «Чайка» может быть возрожден в России
Последняя, как утверждается в издании, может быть возрождена в России.
ИнфоСМИ вчера в 06:15
Происшествия
Подросток застрелил экс-военного из оружия оппонента под Киевом
Несовершеннолетний украинец застрелил из автомата 45-летнего бывшего военного. Инцидент произошел 22 мая в Вышгороде.
iReactor 12:44
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия 08:21
Футбол
Малафеев: «5 замен в матче сделают футбол более гибким»
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мнением о том, какая будет интрига в оставшихся матчах РПЛ, а также заявил, что положительно относится к проведению 5 замен за встречу:Первые матчи не будут показательными, а потом команды постепенно начнут набирать.
Soccer.ru 13:08
Общество
Детей без прививок могут не допустить в школы и детские сады
В Совете Федерации могут разработать законопроект, согласно которому детей без прививок из профилактического календаря не примут в школы и детские сады, сообщает ТАСС.
Бел.Ру 05:24
Экономика
Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года
Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля до 75-76 рублей за доллар, сказал глава министерства Максим Решетников.
Российская газета 21 мая в 16:05
Общество
Аномальный холод пришел в Москву
Период холодной майской погоды в Москве и Подмосковье затянулся, на протяжение нескольких суток погода в столице аномально холодная.
Вечерняя Москва 10:49
Армия и оружие
США бесят продажи оружия России на Ближнем Востоке
Не секрет, что Соединенные Штаты раздражены влиянием России на Ближнем Востоке. Также американцев очень раздражают продажи нашего оружия.
Территория новостей 12:34
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Происшествия
До трех увеличилось число жертв пожара в больнице Татарстана
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, рассказали в минздраве Татарстана.
Российская газета 05:04