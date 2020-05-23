Общество

Газета.RuГазета.RuДепутата Рады обнаружили мертвым в своем офисе

В офисе депутата Рады Валерия Давиденко в субботу, 23 мая, было найдено его тело с огнестрельным ранением. Об этом сообщает "Страна.ua" cо ссылкой на нардепа Илью Киву. По его словам, труп обнаружила уборщица.
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