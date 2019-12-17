На 17 декабря назначено внеочередное заседание городской Думы Переславля, где будет рассмотрен вопрос о сложении Корниловым депутатских полномочий. В Следственном управлении СКР по Ярославской области информацию не комментируют.

с чего всё началось

Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.

Депутата Переславля задержали по подозрению в убийстве

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