Происшествия
Газета.RuДепутата Переславля задержали по подозрению в убийстве
Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.
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с чего всё началось
На 17 декабря назначено внеочередное заседание городской Думы Переславля, где будет рассмотрен вопрос о сложении Корниловым депутатских полномочий. В Следственном управлении СКР по Ярославской области информацию не комментируют.Ярновостивчера в 13:45
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Депутата «Единой России» подозревают в убийстве таксиста: что известно к этому часу — коротко
Новости Ярославля 76.ruвчера в 22:44
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