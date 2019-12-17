Происшествия

Газета.RuГазета.RuДепутата Переславля задержали по подозрению в убийстве

Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.
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Председатель фракции «Единой России» в Переславле задержан по подозрению в убийстве

На 17 декабря назначено внеочередное заседание городской Думы Переславля, где будет рассмотрен вопрос о сложении Корниловым депутатских полномочий. В Следственном управлении СКР по Ярославской области информацию не комментируют.
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