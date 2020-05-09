Общество

Вести.RuВести.RuДепутатов задержали за нарушение самоизоляции в центре Москвы

Как рассказал один из задержанных, муниципальный депутат Сергей Цукасов, участникам акции вменяют нарушение режима самоизоляции. Их доставили в ОМВД "Пресненский".
Читать в источнике
Комментировать1K

Подробнее о событии

У задержанных в центре Москвы коммунистов были спецпропуска

News.ru09:33

В Москве полиция задержала депутатов от КПРФ

Московский Комсомолец05:43

Депутат Цукасов: у задержанных на Пушкинской площади участников акции были спецпропуска

ТАСС08:13

Участников акции КПРФ, посвященной Дню Победы, задержали на Пушкинской площади за нарушение социальной дистанции

Эхо Москвы10:10

В КПРФ сообщили о задержании депутатов Мосгордумы на акции ко Дню Победы

РБК06:56

Участников акции КПРФ задержали в центре столицы за нарушение режима самоизоляции

РИАМО07:17

В Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ

Коммерсантъ05:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

REGNUM 05:10
4,2K
Технологии

Илон Маск пообещал чипировать людей через год

Территория новостей вчера в 00:39
387
Общество

В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус

В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
552
Происшествия

В Москве арестован банкир Олег Власов

В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов.
BFM.ru вчера в 02:25
330
Здоровье

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
856
Общество

В Сеуле закрыли бары и клубы из-за новой вспышки коронавируса

Власти Сеула закрыли на неопределенный срок все ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения из-за локальной вспышки коронавирусной инфекции в городском районе Итхэвон, сообщает агентство Yonhap.
Полит.ру 10:12
Политика

Зеленский ожидает скорых результатов от работы Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает результатов работы Михаила Саакашвили на посту председателя Исполнительного комитета реформ в ближайшие месяцы, сообщает "Укринформ".
Газета.Ru 11:15
Музыка

Умер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

ТАСС 10:19
12
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
137
Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
173
Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
21
Общество

Попова анонсировала ряд ограничений до создания вакцины

Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 14:39
3,6K
Технологии

Российские врачи нашли новый способ выявления коронавируса

Российские врачи первыми в мире нашли новый способ выявления COVID-19 у человека. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Рамблер 09:39
6
Общество

Жителей Ростовской области обязали носить маски даже на улице

Власти Ростовской области рассказали жителям региона, где необходимо носить маски.
Ugpressa.ru вчера в 14:56
250
Общество

Facebook начал удалять фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом

Пользователи Facebook жалуются, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.
РИА Новости 10:37
185
Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
954
Общество

Одесские радикалы устроили шествие с портретами бандеровцев

Радикалы в Одессе устроили в День Победы шествие с портретами пособников нацистов из ОУН-УПА (запрещена в России), других подобных организаций и символикой дивизии СС «Галичина».
News.ru 07:47
2
Общество

Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
1,3K
Общество

Росстат назвал потери РСФСР в Великой Отечественной войне

Как считают в ведомстве, если бы не было Великой Отечественной войны, то прирост населения в РСФСР составлял бы 6,4 млн человек.
RT на русском 04:05
690
Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
1,4K
Авто

В России предложили продавать автомобили прямо с заводов

Как пишет издание iReactor со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Попова, дилерские центры зачастую предлагают мало бюджетных решений для покупателей.
Тарантас Ньюс вчера в 23:46
90
Экономика

Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета

Как отмечает РБК, спустя месяц после разрешения российского Центробанка открывать банковские счета удаленно крупнейшие кредитные организации так и не начали оказывать эту услугу.
Инфорос вчера в 03:39
60
Здоровье

В ВОЗ предупредили о рисках для курильщиков из-за коронавируса

Курение может навредить больным коронавирусной инфекцией, и версия о способности табака защитить организм от COVID-19 больше похожа на легенду.
Piter.tv вчера в 15:28
41
Происшествия

Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным

Ранее сообщалось о проверке правоохранителями ГКБ № 40 в поселке Коммунарка после получения на электронную почту медучреждения анонимного сообщения о "минировании".
РИА Новости 10:17
173
Общество

75 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области

На 9 мая в Самарской области выявили ещё 75 случаев заболевания коронавирусом.
Похвистнево-Информ 06:44
72
Происшествия

На бывшем арсенале в удмуртском Пугачево взрываются боеприпасы

В мае 2018 года неубранные снаряды на территории арсенала начали взрываться с наступлением жаркой погоды и возгоранием сухой травы.
Коммерсантъ 10:49
6
Политика

Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию

В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09:30
197
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию самоизоляции

Сотрудники Роспотребнадзора подготовили документ, в котором содержатся рекомендации по снятию самоизоляции.
Сибдепо 04:37
Общество

МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу Киргизии

«Послу была вручена нота протеста МИД Таджикистана из-за действий граждан и военнослужащих Киргизии, приведших к вооружённому инциденту», — приводит РИА Новости сообщение департамента информации МИД Таджикистана.
RT на русском 10:13
21
Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко после поздравления с Днем Победы

Актуальные Новости 11:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное