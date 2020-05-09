Как рассказал один из задержанных, муниципальный депутат Сергей Цукасов, участникам акции вменяют нарушение режима самоизоляции. Их доставили в ОМВД "Пресненский".

Депутатов задержали за нарушение самоизоляции в центре Москвы

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