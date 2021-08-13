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Депутату Заксобрания Камчатки Игорю Редькину предъявили обвинение в умышленном убийстве

Следственные органы предъявили депутату Заксобрания Камчатки Игорю Редькину обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Умышленное убийство"), сообщает пресс-служба регионального управления СК России по Камчатскому краю.
ТАСС
"Следствием получены достаточные данные об умышленном убийстве, в связи с чем 10.08.2021 Редькину И. В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", — говорится в сообщении.
РЕН ТВ
Региональное управление СК сообщало, что в тот день на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и позже скончался в больнице.
РИА Новости
Также следствие проверяет версию обвиняемого о совершении убийства по неосторожности.
ТАСС

С чего всё началось

Управление Следственного комитета по Камчатке предъявило обвинение депутату законодательного собрания края Игорю Редькину в умышленном убийстве, говорится в заявлении
 на сайте СК.

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