Политика
URA.RuДепутаты Екатеринбурга отбили атаку спикера Володина на коллегу
Вопрос о смене председателя был поднят в конце заседания комиссии. Депутаты Николай Смирнягин и Павел Пустозеров попросили Володина обосновать отставку Колесникова. В ответ спикер заявил, что на заседаниях комиссии «в основном рассматриваются вопросы ЖКХ», но Колесников отверг претензию.
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Спикер Володин не сумел снять с должности своего оппонента Александра Колесникова
Европейско-Азиатские новостивчера в 06:16
Эпатажный екатеринбургский депутат высказался о своей сорвавшейся отставке
Уралинформбюровчера в 07:26
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Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта на лыжной многодневке "Ски Тур".
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса для дочери в шоу «Голос»
Алсу призналась в интервью, что помогала дочери победить в шоу и покупала голоса.
Общество
Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем
Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.
Фигурное катание
Умер украинский фигурист Николай Бондарь
Общество
С Первого канала уходит телеведущий Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала по обоюдному решению. Телеведущий написал об этом в соцсети Instagram.
Политика
Путин освободил Суркова с должности своего помощника
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Указ президента об этом уже вступил в силу.
Общество
Бывшие акционеры ЮКОСа решили добиться выплат от России
Ранее во вторник, 18 февраля, стало известно, что апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов в качестве компенсации.
Армия и оружие
В порту Триполи армия Хафтара уничтожила турецкое судно с оружием
Фигурное катание
Агент Сотниковой рассказала об операции фигуристки
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотника перенесла серьезную операцию, в ближайшее время ее ждет долгая реабилитация, сообщила ее агент Мария Шашина в своем Instagram-аккаунте.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила долгожданного сына
Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Экономика
В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Членом Совета Федерации Василием Иконниковым в Государственную думу был внесен законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет ТАСС.
Общество
Госдума одобрила расширение программы материнского капитала
Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Происшествия
Главврача в Петербурге уволили после побега пациентов из карантина
На прошлой неделе из больницы сбежали четверо пациентов, которые находились на карантине после возвращения из Китая.
Политика
Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию
Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных
Работодатель имеет право предложить сотруднику дополнительный выходной день перед праздниками, рассказали "Российской газете" в Роструде.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково
Политика
Заседание ООН отложили из-за невыдачи визы главе российской делегации
Комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову.
Политика
США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине
США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
Политика
Песков оценил число предложений по поправкам к Конституции
Большое количество поправок размывало бы статус Конституции как основного закона, однако в настоящее время речь идёт только о предложениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Стриженовы вручили особый подарок Заворотнюк и Чернышеву
В этом году премию вели супруги Костюшкины. Они вручили Стриженовым награду «Самая крепкая пара».
Шоу-бизнес
Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
«Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина намерена через суд заставить экс-короля Малайзии платить алименты их сыну Леону.
Политика
Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»
Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
Экономика
Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан
Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Армия и оружие
Российские бомбардировщики нанесли мощные удары по боевикам в Сирии
Российская авиация нанесла десятки мощных авиаударов по позициям террористов в прифронтовых районах, что повлекло за собой масштабные потери в рядах исламистов.
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
Политика
Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах 9 мая в Москве
Во время беседы президент Болгарии подтвердил свое желание принять участие 9 мая в торжествах, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Армия и оружие
Лавров поддержал действия сирийской армии в Идлибе
Сирийские военные в провинции Идлиб лишь отвечают на нарушения договоренностей по ситуации в регионе, и Москва поддерживает их реакцию на провокации.
Общество
Дмитрий Песков прокомментировал нападение на журналистку в Грозном
К Милашиной и адвокату Марине Дубровиной подошли несколько мужчин и женщин и начали их избивать, снимая происходящее на камеру.