Политика

URA.RuURA.RuДепутаты Екатеринбурга отбили атаку спикера Володина на коллегу

Вопрос о смене председателя был поднят в конце заседания комиссии. Депутаты Николай Смирнягин и Павел Пустозеров попросили Володина обосновать отставку Колесникова. В ответ спикер заявил, что на заседаниях комиссии «в основном рассматриваются вопросы ЖКХ», но Колесников отверг претензию.
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Володин не смог отомстить депутату Колесникову

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Спикер Володин не сумел снять с должности своего оппонента Александра Колесникова

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Эпатажный екатеринбургский депутат высказался о своей сорвавшейся отставке

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Спикер Игорь Володин меняет власть в гордуме. Он уже попытался снести депутата Колесникова

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Депутаты Екатеринбурга отбили атаку спикера Володина на коллегу

URA.Ruвчера в 06:03

Революции не получилось. Спикеру Володину не удалось сменить председателя «неудобной» комиссии

JustMediaвчера в 06:28
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
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Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.
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Умер украинский фигурист Николай Бондарь

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Общество

С Первого канала уходит телеведущий Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала по обоюдному решению. Телеведущий написал об этом в соцсети Instagram.
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Бывшие акционеры ЮКОСа решили добиться выплат от России

Ранее во вторник, 18 февраля, стало известно, что апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов в качестве компенсации.
Lenta.ru вчера в 08:33
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В порту Триполи армия Хафтара уничтожила турецкое судно с оружием

Новостной фронт вчера в 08:33
Фигурное катание

Агент Сотниковой рассказала об операции фигуристки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотника перенесла серьезную операцию, в ближайшее время ее ждет долгая реабилитация, сообщила ее агент Мария Шашина в своем Instagram-аккаунте.
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Оксана Самойлова родила долгожданного сына

Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
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В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Членом Совета Федерации Василием Иконниковым в Государственную думу был внесен законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет ТАСС.
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Общество

Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Российская газета 05:01
Происшествия

Главврача в Петербурге уволили после побега пациентов из карантина

На прошлой неделе из больницы сбежали четверо пациентов, которые находились на карантине после возвращения из Китая.
РБК 05:59
Политика

Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию

Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
REGNUM 02:58
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных

Работодатель имеет право предложить сотруднику дополнительный выходной день перед праздниками, рассказали "Российской газете" в Роструде.
РИА Новости 01:15
Происшествия

Самолёт SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково

RT на русском вчера в 13:46
Политика

Заседание ООН отложили из-за невыдачи визы главе российской делегации

Комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову.
Известия вчера в 15:13
Политика

США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине

США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
RT на русском вчера в 23:13
Политика

Песков оценил число предложений по поправкам к Конституции

Большое количество поправок размывало бы статус Конституции как основного закона, однако в настоящее время речь идёт только о предложениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:17
Шоу-бизнес

Стриженовы вручили особый подарок Заворотнюк и Чернышеву

В этом году премию вели супруги Костюшкины. Они вручили Стриженовым награду «Самая крепкая пара».
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Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии

«Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина намерена через суд заставить экс-короля Малайзии платить алименты их сыну Леону.
Shraibikus News вчера в 11:04
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Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»

Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
РИА Новости 05:15
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Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
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Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Российская газета 05:15
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Российская авиация нанесла десятки мощных авиаударов по позициям террористов в прифронтовых районах, что повлекло за собой масштабные потери в рядах исламистов.
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"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
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Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах 9 мая в Москве

Во время беседы президент Болгарии подтвердил свое желание принять участие 9 мая в торжествах, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Военное дело вчера в 12:24
Армия и оружие

Лавров поддержал действия сирийской армии в Идлибе

Сирийские военные в провинции Идлиб лишь отвечают на нарушения договоренностей по ситуации в регионе, и Москва поддерживает их реакцию на провокации.
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Дмитрий Песков прокомментировал нападение на журналистку в Грозном

К Милашиной и адвокату Марине Дубровиной подошли несколько мужчин и женщин и начали их избивать, снимая происходящее на камеру.
Говорит Москва 06:01
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