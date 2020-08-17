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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Депутаты Европарламента не признали результаты выборов в Белоруссии

Депутаты Европарламента не признают выборы в Белоруссии и считают вновь избранного президента республики Александра Лукашенко персоной нон грата в ЕС, сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
17 августа ведущие фракции Европарламента заявили
, что не признают Александра Лукашенко вновь избранным президентом Белоруссии и считают его персоной нон грата в ЕС.
Известиявчера в 12:54
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RT на русском

Как проходит консолидация Запада против Лукашенко

RT на русском18:03
Московский Комсомолец

В Европарламенте не признали Лукашенко президентом

Московский Комсомолецвчера в 16:24
Газета.Ru

Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 08:47
РБК

В Европарламенте не признали итоги выборов в Белоруссии

РБКвчера в 09:55
РИА Новости

В Европарламенте пригрозили объявить Лукашенко персона нон грата

РИА Новостивчера в 08:08
ТАСС

В Европарламенте не признают выборы в Белоруссии и считают Лукашенко персоной нон грата

ТАССвчера в 07:53
Известия

Принцип разбирательства: почему ЕС перешел к угрозам в адрес Лукашенко

Известиявчера в 12:54

Сюткин показал первое фото новорожденного сына Лео

На снимке Сюткин вместе с супругой и новорожденным малышом позируют дома в праздничной обстановке: повсюду воздушные шары, игрушки, на заднем плане из золотых шаров составлена надпись — Leo.
Политическая Экспертизавчера в 10:07
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РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время от судейства главного арбитра встречи «Спартак»–«Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых.
Известиявчера в 11:43

Украина разорвала соглашение с Россией об учреждении торгпредств

Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила о принятии решения разорвать Соглашение между правительствами России и Украины о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года.
Право.рувчера в 05:40
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Создан учеными молочный шоколад из арахиса и кофейных отходов

Недавно ученые в ходе своих исследований выявили, что помесь кожуры арахиса и кофейных отходов, из которого был изготовлен уникальный молочный шоколад, обладает большим количеством антиоксидантов.
ToDay News Ufaвчера в 13:43
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Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку – крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07

В Благовещенске из-за опасного явления ввели режим ЧС

Благовещенск, 18 августа 2020, 03:50 — REGNUM В Благовещенске Амурской области из-за сильного ливня власти приняли решение ввести режим ЧС и открыть пункты временного размещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.
REGNUM20:50
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В Москве актер получил пять лет за аферы с жильем умерших людей

Бутырский районный суд в понедельник приговорил к 5 годам колонии и штрафу в 1 миллион рублей актера, организовавшего хищения квартир умерших людей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
РИА Новостивчера в 06:50
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