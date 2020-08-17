Депутаты Европарламента не признали результаты выборов в Белоруссии
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Депутаты Европарламента не признают выборы в Белоруссии и считают вновь избранного президента республики Александра Лукашенко персоной нон грата в ЕС, сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Пять из семи фракций Европарламента сегодня подписались под заявлением
, в котором призвали Евросоюз назначить спецпредставителя для мирной передачи власти от президента Александра Лукашенко в Белоруссии, а также усилить политическую и финансовую помощь Республике Беларусь в демократическом транзите.
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