Депутаты Европарламента не признали результаты выборов в Белоруссии
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Депутаты Европарламента не признают выборы в Белоруссии и считают вновь избранного президента республики Александра Лукашенко персоной нон грата в ЕС, сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
17 августа ведущие фракции Европарламента заявили
, что не признают Александра Лукашенко вновь избранным президентом Белоруссии и считают его персоной нон грата в ЕС.
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