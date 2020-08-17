«Полюс» консолидирует активы «Лензолото»

Акционеры "Лензолота", которые примут решение об отчуждении принадлежащих им акций "Лензолота", будут иметь право выбрать получение или (1) обыкновенных акций "Полюса", или (2) денежных средств из расчета 19 567 рублей за одну обыкновенную акцию "Лензолота" и 3 607 рублей за одну привилегированную, или (3) как обыкновенных акций "Полюса", так и денежных средств.