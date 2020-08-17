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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Депутаты Европарламента не признали результаты выборов в Белоруссии

Депутаты Европарламента не признают выборы в Белоруссии и считают вновь избранного президента республики Александра Лукашенко персоной нон грата в ЕС, сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
17 августа ведущие фракции Европарламента заявили
, что не признают Александра Лукашенко вновь избранным президентом Белоруссии и считают его персоной нон грата в ЕС.
Известиявчера в 12:54
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

В Европарламенте не признали Лукашенко президентом

Московский Комсомолецвчера в 16:24
Газета.Ru

Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 08:47
РБК

В Европарламенте не признали итоги выборов в Белоруссии

РБКвчера в 09:55
РИА Новости

В Европарламенте пригрозили объявить Лукашенко персона нон грата

РИА Новостивчера в 08:08
ТАСС

В Европарламенте не признают выборы в Белоруссии и считают Лукашенко персоной нон грата

ТАССвчера в 07:53
Известия

Принцип разбирательства: почему ЕС перешел к угрозам в адрес Лукашенко

Известиявчера в 12:54
RT на русском

В Европарламенте не признали президентские выборы в Белоруссии

RT на русскомвчера в 07:15

Take-Two зарегистрировала домен с возможным местом действия GTA 6

Многие пользователи предположили, что новый домен может указывать на место действия в игре GTA 6. Так, разработчик может начать подготовку к глобальной маркетинговой кампании, приуроченную к анонсу игры.
Take-Two зарегистрировала домен с возможным местом действия GTA 6
Чемпионатвчера в 10:43
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Глава Башкирии приостановил разработку шихана Куштау

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеграм-канал КушТау on-line, сегодня, шестнадцатого августа, глава республики Башкортостан Радий Хабиров встретился с экоактивистами и рассказал о планах властей республики искать более компромиссное решение.
ToDay News Ufa16 августа в 10:08
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«Полюс» консолидирует активы «Лензолото»

Акционеры "Лензолота", которые примут решение об отчуждении принадлежащих им акций "Лензолота", будут иметь право выбрать получение или (1) обыкновенных акций "Полюса", или (2) денежных средств из расчета 19 567 рублей за одну обыкновенную акцию "Лензолота" и 3 607 рублей за одну привилегированную, или (3) как обыкновенных акций "Полюса", так и денежных средств.
Finam.Ruвчера в 03:57

Белорусские националисты предложили свою программу развития страны

3. введение уголовной ответственности за публичные высказывания, которые оспаривают существование отдельной белорусской нации и/или её исторического права на собственное государство.
Евразия Dailyвчера в 03:32
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Выхлопы спускаемых аппаратов могут помешать исследованию лунного льда

Моделирование показало, что в течение нескольких часов выхлоп от двигателей аппарата распространится по всей атмосфере Луны, 30-40% выхлопа останутся в атмосфере и через 2 месяца, а через несколько месяцев порядка 20% выхлопных газов останется в районе полюсов в виде сконденсировавшегося льда.
Популярная механикавчера в 05:52

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
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Мошенника из Анивы взяли по горячим следам

Преступная деятельность пресечена сотрудниками управления по экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
SakhalinMedia.ruвчера в 03:17

Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского, рассказал о «невыносимых условиях» нахождения под арестом, сравнив их с советскими лагерями.
РБК17:59