Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии
Смотрите также
В Белоруссии оппозиция опубликовала состав координационного совета
Сюткин показал первое фото новорожденного сына Лео
Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян
Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Лукашенко предупредил о превращении Белоруссии в кордон против России
В Минске уволили главу театра после поддержки протестов
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
Актер и режиссер Николай Губенко умер за день до своего 79-летия
«Барселона» подтвердила отставку Сетьена с поста главного тренера
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
Адвокат Ефремова устроил перепалку с гражданской женой погибшего в ДТП
В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку
Многотысячная акция протеста проходит около СИЗО в Минске
ВОЗ призвала страны мира больше не вводить карантин из-за коронавируса
Лукашенко заявил, что 150-200 бастующих сотрудников погоды не делают
С Little Big требуют 12 млн рублей по делу о плагиате
Светлана Бондарчук во второй раз вышла замуж
Киев впервые в истории отозвал посла из Белоруссии
РФС проводит расследование в связи со смертью 17-летнего футболиста
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции
Великобритания не признает итоги президентских выборов в Белоруссии
Лукашенко отказался проводить новые выборы до того, как его убьют
Глава Евросовета созывает саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции
В Белоруссии оппозиция опубликовала состав координационного совета
Многотысячная акция протеста проходит около СИЗО в Минске
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
«Барселона» подтвердила отставку Сетьена с поста главного тренера
Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян
В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку
Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства
Глава штаба Тихановской призвала начать всеобщую забастовку
Минздрав Белоруссии подтвердил смерть двух участников акций протеста
SANA: при ударе самолета США в Сирии погиб один военный
«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян
Депутаты Европарламента не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В заявлении ЕП говорится о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.В источнике
С чего всё началось
17 августа ведущие фракции Европарламента заявили
, что не признают Александра Лукашенко вновь избранным президентом Белоруссии и считают его персоной нон грата в ЕС.
Подробнее о событии