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Газета.Ru
Газета.Ru

Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии

Депутаты Европарламента не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В заявлении ЕП говорится о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.В источнике
С чего всё началось
17 августа ведущие фракции Европарламента заявили
, что не признают Александра Лукашенко вновь избранным президентом Белоруссии и считают его персоной нон грата в ЕС.
Известия12:54
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

В Европарламенте не признали Лукашенко президентом

Московский Комсомолец16:24
Известия

Принцип разбирательства: почему ЕС перешел к угрозам в адрес Лукашенко

Известия12:54
Газета.Ru

Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии

Газета.Ru08:47
РИА Новости

В Европарламенте пригрозили объявить Лукашенко персона нон грата

РИА Новости08:08
ТАСС

В Европарламенте не признают выборы в Белоруссии и считают Лукашенко персоной нон грата

ТАСС07:53
РБК

В Европарламенте не признали итоги выборов в Белоруссии

РБК09:55
RT на русском

В Европарламенте не признали президентские выборы в Белоруссии

RT на русском07:15

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
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В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку

В служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен "жучок" - в этой связи 17 августа в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.
Газета.Ru10:47
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ВОЗ призвала страны мира больше не вводить карантин из-за коронавируса

Если в будущем мир настигнет вторая и другие волны коронавирусной инфекции, то странам желательно, как подчеркнула главный эпидемиолог ВОЗ, требовать от граждан только соблюдения мер социального дистанцирования и ношения масок.
Evo-rus.com11:03
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РФС проводит расследование в связи со смертью 17-летнего футболиста

Главный врач сборной России и председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов заявил, что проводится расследование по поводу смерти 17-летнего футболиста Михаила Колосова во время матча.
Metaratings14:25
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