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Газета.Ru
Газета.Ru

Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии

Депутаты Европарламента не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В заявлении ЕП говорится о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.В источнике
С чего всё началось
17 августа ведущие фракции Европарламента заявили
, что не признают Александра Лукашенко вновь избранным президентом Белоруссии и считают его персоной нон грата в ЕС.
Известия12:54
Подробнее о событии
Известия

Принцип разбирательства: почему ЕС перешел к угрозам в адрес Лукашенко

Известия12:54
РБК

В Европарламенте не признали итоги выборов в Белоруссии

РБК09:55
РИА Новости

В Европарламенте пригрозили объявить Лукашенко персона нон грата

РИА Новости08:08
ТАСС

В Европарламенте не признают выборы в Белоруссии и считают Лукашенко персоной нон грата

ТАСС07:53
Газета.Ru

Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии

Газета.Ru08:47
Коммерсантъ

Лидеры Европарламента не признали победу Лукашенко на выборах в Белоруссии

Коммерсантъ07:35
RT на русском

В Европарламенте не признали президентские выборы в Белоруссии

RT на русском07:15

Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газета12:20

Названы затраты на обслуживание Tesla Model S

Новый владелец седана Tesla Model S недавно преодолел отметку в 482 тысяч 803 км. Он рассказал, что для него техническое обслуживание последних 138 тысяч 403 км обошлось в порядка 5 тысяч долларов.
Evo-rus.com06:10
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русском11:45
1,7K

Два грибника подорвались на снаряде в лесу в Клинском районе

Грибникам была оказана медицинская помощь и Сергея отпустили домой, его ранения оказались хоть и многочисленными, но не глубокими, а вот Андрею повезло меньше - он был ранен в шею и медики решили оставить его в стационаре под наблюдением.
Комсомольская правда10:10
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