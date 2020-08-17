Два грибника подорвались на снаряде в лесу в Клинском районе

Грибникам была оказана медицинская помощь и Сергея отпустили домой, его ранения оказались хоть и многочисленными, но не глубокими, а вот Андрею повезло меньше - он был ранен в шею и медики решили оставить его в стационаре под наблюдением.