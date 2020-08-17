Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии
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Депутаты Европарламента не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В заявлении ЕП говорится о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.В источнике
С чего всё началось
17 августа ведущие фракции Европарламента заявили
, что не признают Александра Лукашенко вновь избранным президентом Белоруссии и считают его персоной нон грата в ЕС.
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