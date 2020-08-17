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Газета.Ru
Газета.Ru

Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии

Депутаты Европарламента не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В заявлении ЕП говорится о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.В источнике
С чего всё началось
Пять из семи фракций Европарламента сегодня подписались под заявлением
, в котором призвали Евросоюз назначить спецпредставителя для мирной передачи власти от президента Александра Лукашенко в Белоруссии, а также усилить политическую и финансовую помощь Республике Беларусь в демократическом транзите.
Znak.com08:55
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РБК

В Европарламенте не признали итоги выборов в Белоруссии

РБК08:29
РИА Новости

В Европарламенте не признали выборы президента в Белоруссии

РИА Новости08:08
ТАСС

В Европарламенте не признают выборы в Белоруссии и считают Лукашенко персоной нон грата

ТАСС07:09
Коммерсантъ

Лидеры большинства партий Европарламента объявили Лукашенко персоной нон грата

Коммерсантъ07:35
Известия

Лидеры партий ЕП призвали к новым выборам в Белоруссии

Известия07:19
RT на русском

В Европарламенте не признали президентские выборы в Белоруссии

RT на русском07:15
Газета.Ru

Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии

Газета.Ru08:47

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

Повторных президентских выборов в Белоруссии не будет, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе выступления перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), передает «Sputnik Беларусь».
Ведомости06:22
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ВВС США закажут разработку большой многоцелевой гиперзвуковой ракеты

ВВС США начали подготовку к тендеру на создание большой многоцелевой гиперзвуковой крылатой ракеты, которая сможет нести бо́льшую по массе полезную нагрузку на большее расстояние, чем гиперзвуковые боеприпасы, разрабатываемые в настоящее время.
N+102:37

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

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Коммерсантъ05:23
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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомости05:50
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Новый малый корабль «Грайворон» прибыл в Новороссийск на испытания

В настоящее время завершаются работы по монтажу и надстройке корпуса корабля, После которых экипаж ракетного судна совместно с работниками завода-изготовителя смогут начать проведение целого комплекса госиспытаний морской техники.
Южный Федеральный06:08