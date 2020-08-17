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Газета.Ru
Газета.Ru

Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии

Депутаты Европарламента не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В заявлении ЕП говорится о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.В источнике
С чего всё началось
Согласно обращению, представленному на сайте организации
, парламентарии выражают солидарность белорусским гражданам, участвующим в акциях протеста, и призывают к проведению новых «свободных» выборов.
ТК Звезда09:49
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РБК

В Европарламенте не признали итоги выборов в Белоруссии

РБК08:29
RT на русском

В Европарламенте не признали президентские выборы в Белоруссии

RT на русском07:15
Газета.Ru

Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии

Газета.Ru08:47
Коммерсантъ

Лидеры Европарламента не признали победу Лукашенко на выборах в Белоруссии

Коммерсантъ07:35
Известия

Лидеры партий ЕП призвали к новым выборам в Белоруссии

Известия07:19
РИА Новости

В Европарламенте пригрозили объявить Лукашенко персона нон грата

РИА Новости08:08
ТАСС

В Европарламенте не признают выборы в Белоруссии и считают Лукашенко персоной нон грата

ТАСС07:09

Белорусы встретили главу Минздрава словами «в отставку» и проводили под крики «позор»

Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник вышел к собравшемся у здания ведомства протестующим врачам, однако белорусские специалисты не очень радушно встретили и проводили министра, передает Tut.by.
Газета.Ru11:18
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Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время от судейства главного арбитра встречи «Спартак»–«Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых.
Известия11:43

Зоологическая команда приступила к исследованиям в таймырской тундре

Возглавляемая биологом Александром Шишикином команда зоологов начала исследования в таймырской тундре, чтобы проанализировать количество грызунов в разных районах Таймыра и изучить влияние на их популяцию внешней среды.
МедиаПоток07:54
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