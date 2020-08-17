Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии
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Депутаты Европарламента не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В заявлении ЕП говорится о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.В источнике
С чего всё началось
Согласно обращению, представленному на сайте организации
, парламентарии выражают солидарность белорусским гражданам, участвующим в акциях протеста, и призывают к проведению новых «свободных» выборов.
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