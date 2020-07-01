Делегация французских депутатов Европарламента посетит Крым с трехдневным визитом, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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На полуостров прибыли девять человек, среди них депутаты Европарламента из Франции Делегация политиков из Европейского Союза прибыла в Крым для наблюдения за ходом голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

Депутаты Европарламента прибыли в Крым на референдум по Конституции

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