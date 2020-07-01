Политика
SM NewsДепутаты Европарламента прибыли в Крым на референдум по Конституции
На полуостров прибыли девять человек, среди них депутаты Европарламента из Франции Делегация политиков из Европейского Союза прибыла в Крым для наблюдения за ходом голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
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с чего всё началось
Делегация французских депутатов Европарламента посетит Крым с трехдневным визитом, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.РИА Новостивчера в 02:06
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Депутаты Европарламента ознакомятся в Крыму с организацией голосования по поправкам в Конституцию
Интерфакс - Россиявчера в 02:33
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Политика
Президент РФ Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня на всей территории России.
ТагилСити.ру 05:00
Политика
Памфилова сообщила о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
Во время голосования по поправкам в Конституцию готовятся провокации.
РБК 08:29
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
Общество
В Воронеже рестораны откроют летние веранды
Воронеж, 1 июля 2020, 14:25 — REGNUM Летние веранды кафе и ресторанов в Воронежской области смогут работать с соблюдением эпидемиологических требований.
REGNUM 07:25
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Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане
Жена подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери жителя Татарстана заявила, что ее муж травмировал ребенка случайно.
Газета.Ru вчера в 02:28
Игры
Новый трейлер получила ПК-версия «Death Stranding»
Буквально вчера наш портал писал о том, что в игре «Death Stranding» получит поддержку NVIDIA DLSS 2.0.
ГЛАС.RU 09:22
Происшествия
Пожар в ангаре в подмосковном Красногорске локализован
Пожар в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске локализован.
Газета.Ru 08:47
Экономика
Инвесторам Tesla рекомендовали исключить Маска из правления компании
Консультанты Pensions & Investment Research Consultants (PIRC) рекомендовали инвесторам Tesla исключить ее основателя и директора Илона Маска из совета директоров.
Компания 07:57
Игры
Эпичный провал: шутер Crucible от Amazon вернули на бета-тестирование
Кооперативная стрелялка от Amazon — Crucible возвращена на закрытое бета-тестирование, 1 июля сообщает «Игромания».
ИА Красная Весна 09:56
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в среднем на 4%
С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в среднем на 4%, сообщает ТАСС.
Ведомости 05:43
Политика
Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о поправке к Конституции РФ о запрете отчуждения территории страны и разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ролик студии "Квартал 95" с участием Владимира Зеленского, в котором ему свыше рекомендовано забыть о полуострове.
РИА Новости 09:37
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Политика
МИД надеется, что на следующем этапе ЕС откроет границы для россиян
Москва надеется, что при следующем обновлении списка стран, гражданам которым разрешен въезд, ЕС включит в него Россию, пишет "Интерфакс" со ссылкой на замминистра иностранных дел Евгения Иванова.
Газета.Ru 09:46
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru 29 июня в 11:34
Армия и оружие
ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России
Россия начала поставки С-400 в Турцию летом прошлого года.
РИА Новости вчера в 12:56
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
ТАСС 09:13
Политика
Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек
Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике.
РБК вчера в 15:43
Здоровье
Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках
Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета 00:33
Общество
США скупили почти все мировые запасы препарата ремдесивир
Американская администрация закупила более 500 тыс. доз ремдесивира — первого препарата, одобренного в США для лечения COVID-19.
Коммерсантъ 09:52
Футбол
Сане подпишет 5-летний контракт с «Баварией»
Футболист подпишет с «мюнхенцами» 5-летний контракт, при этом он пошел на уступки новому клубу и снизил планку по заработной плате.
LiveSport.ru вчера в 13:37
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
Интерфакс 09:25
Футбол
«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон
Лондонский "Челси" представил новую домашнюю форму на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте команды.
Газета.Ru 03:52
Общество
У 89-летнего экс-президента «Формулы-1» Экклстоуна родился сын
Как сообщает журналист Роджер Бенуа в своём Twitter, 44-летняя супруга Экклстоуна Фабиана родила в Швейцарии сына, которого назвали Эйсом.
RT на русском 08:44
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
Evo-rus.com вчера в 08:21
Армия и оружие
В России стартовало серийное производство автомата А-545
Автомат А-545 калибра 5,45 мм (снизу), и АК-12 Фото: vitalykuzmin.net Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники в Министерстве обороны РФ, в России началось серийное производство автомата А-545.
ВладТайм 08:11