Политика
НТВБолее миллиона крымчан проголосовали по поправкам к Конституции РФ
В Крыму бюллетени заполнили уже более миллиона жителей. Иностранные наблюдатели оценили, как организовано голосование в регионе, и решили взять этот опыт на заметку. За тем, как в Крыму идет голосование, наблюдают международные эксперты.
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с чего всё началось
"В рамках визита члены делегации в качестве экспертов посетят избирательные участки в Ялте и Симферополе и оценят процесс голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации", — добавил Гемпель.РИА Новостивчера в 02:06
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Депутаты Европарламента ознакомятся в Крыму с организацией голосования по поправкам в Конституцию
Интерфакс - Россиявчера в 02:33
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Политика
ЦИК опубликовал первые данные по голосованию о поправках к Конституции
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Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
"Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин.
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Если в двух предыдущих матчах "Спартак" побеждал ЦСКА, то в этот раз коллектив Виктора Ганчаренко был сильнее со счетом 2:0. Оба гола на счету Николы Влашича.
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Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
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Возле посольства России в Киеве сожгли российский флаг
Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
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Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
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