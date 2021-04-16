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Парламентская газета

Депутаты Госдумы опубликовали декларации о доходах за 2020 год

31 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что сведения о доходах и имуществе за прошлый год подали в срок все депутаты. На официальном сайте Госдумы декларации публикуются не позднее чем через 14 рабочих дней.В источнике
Парламентская газета
URA.Ru
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Sputnik Абхазия
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СенатИнформ

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