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Парламентская газета

Депутаты Госдумы опубликовали декларации о доходах за 2020 год

31 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что сведения о доходах и имуществе за прошлый год подали в срок все депутаты. На официальном сайте Госдумы декларации публикуются не позднее чем через 14 рабочих дней.В источнике
Парламентская газета
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Госдума опубликовала декларации депутатов: доходы, участки, машины, квартиры

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