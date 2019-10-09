Политика
Газета.RuДепутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР
Все командировки депутатов Госдумы в США отменяются до тех пор, пока Вашингтон не объяснит ситуацию с допросом сотрудниками ФБР члена нижней палаты парламента РФ Инги Юмашевой и не принесет за нее извинения, сообщила советник спикера палаты Анастасия Кашеварова.
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Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены из-за допроса депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, сообщила в своем Telegram-канале советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.Ведомости03:59
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба вступил в должность
Избранный на второй срок президент Абхазии Рауль Хаджимба вступил в должность, церемония его инаугурации состоялась в Сухуме, передает корреспондент ТАСС.
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Общество
Король Швеции исключил пятерых внуков из списка Королевского дома
Шведский король Карл Густав XVI исключил из списка членов Королевского дома пятерых внуков.
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Шоу-бизнес
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Газета.Ru вчера в 08:39
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ТАСС Спорт 05:15
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Российская газета 01:00
Авто
Skoda опубликовала первое изображение нового Skoda Rapid
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Общество
России предрекли катастрофические последствия глобального потепления
В России температура приземного воздуха растет со скоростью 0,43 градуса Цельсия за 10 лет.
Lenta.ru вчера в 17:37
Футбол
ФК «Краснодар» отказался продавать Сулейманова «Боруссии»
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Экономика
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Российская газета 05:04
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Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву
RT на русском 06:09
Общество
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Известия 02:23
Политика
Миллер обсудил с представителем ФРГ транзит газа через Украину
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провёл в Москве встречу с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
RT на русском 06:50
Здоровье
Каждый пятый россиянин лечит простуду бульоном и чаем с малиной
Почти каждый пятый россиянин (17%) справляется с простудой с помощью чая с малиной и куриного бульона, не прибегая к лекарствам.
Life.ru 02:51
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
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Политика
Совет директоров «Почты России» возглавил вице-премьер Акимов
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Известия 05:06
Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Интернет
Twitter случайно передал данные пользователей рекламщикам
Как выяснилось, Twitter случайно передал данные пользователей рекламщикам.
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Происшествия
В Кургане обнаружили нелегальный крематорий
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Физики заставили молекулу быть в двух точках одновременно
Discover24 03:15
Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
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Энергетика
Суд 9 октября рассмотрит жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
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RT на русском 07 октября в 07:26
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Украинским полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить прорывавшихся к Золотому радикалов
На блокпосту в городе Кременная в Луганской области произошло столкновение между сотрудниками полиции и украинскими радикалами, пытавшимся проехать в Золотое, где должно было состояться разведение вооруженных формирований Украины и ЛНР, сообщает Hromadske.
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