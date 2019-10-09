Политика

Газета.RuГазета.RuДепутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР

Все командировки депутатов Госдумы в США отменяются до тех пор, пока Вашингтон не объяснит ситуацию с допросом сотрудниками ФБР члена нижней палаты парламента РФ Инги Юмашевой и не принесет за нее извинения, сообщила советник спикера палаты Анастасия Кашеварова.
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Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены из-за допроса депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, сообщила
 в своем Telegram-канале советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
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