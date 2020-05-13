Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыДепутаты Госдумы попросили правительство открыть храмы для верующих

Религиозных организациям нужны и налоговые льготы, считает глава комитета Госдумы по вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Как передает ТАСС обращение направлено исполняющему обязанности премьер-министра Андрею Белоусову.
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В Госдуме попросили правительство разрешить верующим посещать храмы

Газета.Ruвчера в 15:32

В Госдуме попросили правительство открыть храмы для верующих

РБКвчера в 19:39

В Госдуме попросили кабмин открыть храмы для верующих при соблюдении санитарных норм

ТАССвчера в 18:25

Депутаты Госдумы попросили правительство открыть храмы для верующих

Эхо Москвывчера в 22:19

Депутаты Госдумы просят правительство открыть храмы для прихожан

News.ruвчера в 15:21

Депутаты Госдумы хотят открыть храмы для прихожан

URA.Ruвчера в 15:03

Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы

РИА Новостивчера в 14:33
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Происшествия

В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК вчера в 18:31
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Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 16:59
1,9K
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
4,9K
Экономика

В России разработали памятку о кредитных каникулах в период пандемии

Роспотребнадзор совместно с экспертами проекта Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» разработал памятку для потребителей об особенностях кредитных каникул в период сохранения рисков распространения COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Гаджеты

Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone

NewInform вчера в 04:19
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,3K
Происшествия

В Хакасии за сутки выявили восемь носителей коронавируса

Абакан, 14 мая 2020, 06:39 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Хакасии.
REGNUM вчера в 23:39
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Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
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Здоровье

В Хакасии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции

Совещание провёл глава Хакасии. Пока эпидобстановка в Хакасии не позволяет смягчить режим ограничений.
Хакасия вчера в 03:19
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Армия и оружие

Boeing поставит более тысячи ракет Саудовской Аравии

Компания Boeing получила контракты на производство и поставку Саудовской Аравии 650 крылатых ракет воздушного базирования SLAM ER и 402 противокорабельных ракет Harpoon Block II, указано в пресс-релизе, опубликованном на сайте Пентагона.
РИА Новости 01:47
Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
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Общество

На Кубани с 1 июня начнут работать санатории

На Кубани с 1 июня начнут работать санатории.
Piter.tv 12 мая в 09:29
788
Происшествия

Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке

Вести.Ru 12 мая в 13:53
11
Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Известия вчера в 22:24
16
Происшествия

В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса

РИА Новости вчера в 00:34
2
Авто

BYD представит для Европы электрокар круче Tesla

В начале текущего года компания BYD представила свой флагманский кроссовер Han.
Car.ru вчера в 09:59
Политика

Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой

РБК вчера в 07:49
304
Общество

В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
79
Общество

Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах

Газета.Ru 12 мая в 20:34
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Политика

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
14
Единоборства

Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:30
10
Общество

Главу Гайского округа госпитализировали с подозрением на коронавирус

В минздраве информацию о главе Гайского городского округа подтвердили.
Эхо Москвы в Оренбурге 01:50
Общество

Чубайс раскрыл становой хребет России

Ранее Чубайс уже говорил о том, что цифровая экономика в стране в сложившихся обстоятельствах вырастет.
Lenta.ru вчера в 08:32
80
Общество

Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса

В среду, 13 мая, Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".
Piter.tv вчера в 14:25
363
Политика

Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия вчера в 05:44
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Экономика

В России построят 25 заводов для утилизации отходов

Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ.
REGNUM 01:50
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Экономика

Аренда квартир станет дешевле после пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в одночасье сломала логику развития отечественного рынка недвижимости.
Live24 01:00
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Энергетика

Мировые цены на нефть растут на торгах

Мировые цены на нефть повышаются во время торгов в четверг, 14 мая.
Газета.Ru 01:40
Шоу-бизнес

Роза Сябитова возмутилась, что пенсия Гузеевой в 3 раза больше

Роза Сябитова рассказала о своей пенсии. Она призналась, что получается всего 14 тысяч рублей.
Mockva.ru 00:10
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