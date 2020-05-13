Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыДепутаты Госдумы попросили правительство открыть храмы для верующих

Религиозных организациям нужны и налоговые льготы, считает глава комитета Госдумы по вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Как передает ТАСС обращение направлено исполняющему обязанности премьер-министра Андрею Белоусову.
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Депутаты Госдумы попросили правительство открыть храмы для верующих

Эхо Москвывчера в 22:19

Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы

РИА Новостивчера в 14:33

В Госдуме попросили кабмин открыть храмы для верующих при соблюдении санитарных норм

ТАССвчера в 18:25

В Госдуме попросили правительство разрешить верующим посещать храмы

Газета.Ruвчера в 15:32

Депутаты Госдумы просят правительство открыть храмы для прихожан

News.ruвчера в 15:21

Депутаты Госдумы хотят открыть храмы для прихожан

URA.Ruвчера в 15:03

В Госдуме попросили правительство открыть храмы для верующих

РБКвчера в 19:39
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Хоккей

ИИХФ может поменять местами Россию и Канаду в группах на ЧМ-2021

Международная федерация хоккея (ИИХФ) поменяет местами в группах на ЧМ-2021 года сборные России и Канады.
Матч ТВ 11 мая в 11:04
Общество

«Ъ»: РСПП просит ускорить въезд в Россию иностранных специалистов

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в МИД, ФСБ и МВД России с просьбой ускорить въезд в РФ иностранных инженеров для обслуживания и установки сложного технического оборудования.
ТАСС 00:51
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,8K
Космос

Ученые получили лучшее представление атмосферы Юпитера и его штормов

V-kosmose.com 11 мая в 08:15
1
Общество

В Нижнем Тагиле 5,5 тысяч семей получили выплаты на детей до трех лет

Заявление направляется владельцем материнского капитала, а выплата переводится на расчетный счет в банке.
ТагилСити.ру 00:43
Общество

Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 13:18
2K
Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
6,2K
Здоровье

В Дагестане выявили недостаток лекарств и тестов в медучреждениях

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 01:16
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Авто

Сейчас или после карантина. Когда лучше купить машину

Многие дилеры выставляют сейчас спецпредложения, позволяющие удержаться на затихшем рынке.
Российская газета вчера в 11:00
Экономика

Банк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза

Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза.
Российская газета 02:47
1
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
1,2K
Общество

Врач рассказала о риске заразиться коронавирусом в перчатках

Как рассказала "Пятому каналу" завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, человек сам должен выбрать, какими перчатками пользоваться.
Российская газета 03:05
67
Общество

В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек

За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
РБК 03:17
43
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
82
Общество

Опасные взгляды: как гендерные стереотипы мешают развивать экономику

Именно цифровая экономика способствует достижению равенства женщин и мужчин, открывая широкие возможности для онлайн-обучения, удаленной работы и построения бизнеса.
Forbes 03:00
Энергетика

Цены на нефть снижаются, корректируясь после роста накануне

Рост нефтяных цен будет обеспечен как сокращением предложения на рынке, так и постепенным восстановлением спроса в 2021 г. EIA ожидает, что спрос на нефть и жидкие виды топлива в мире в 2020 г. составит в среднем 92,6 млн барр./сутки, что на 8,1 млн барр./сутки ниже, чем в 2019 г. Но в 2021 г. спрос на нефть начнет восстанавливаться, увеличившись на 7 млн барр./сутки.
Neftegaz.ru вчера в 04:31
1
Футбол

«Локомотив» предложит Сёмину должность в руководстве

Сообщается, что "Локомотив" предложит Юрию Сёмину должность в структуре клуба.
Soccer.ru вчера в 10:02
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
509
Политика

Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Здоровье

Российские медики выявили новое клиническое проявление коронавируса

27 апреля пациентка поступила в Федеральный научно-клинический центр (ФНКЦ) ФМБА России с типичными клиническими проявлениями новой коронавирусной инфекции (заложенность носа, повышение температуры тела до 38 градусов Цельсия, кашель, симптом "матового стекла" в легких), тест на COVID-19 был положительным.
Интерфакс 03:10
Общество

Еще 1 821 человек вылечился после коронавируса в Москве

За сутки выписан 1 821 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 02:34
310
Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
1,5K
Общество

В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсону с просьбой предоставить скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим работу из-за коронавирусной эпидемии.
РИА Новости 00:28
Единоборства

Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:30
10
Шоу-бизнес

Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака

Издание TMZ заявило, что актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.
Городовой 02:38
Общество

В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
126
Общество

ФНС запускает новые онлайн-услуги для уплаты налогов, пишут СМИ

Федеральная налоговая служба подготовила три цифровых продукта, которые должны упростить уплату налогов, пишет газета "Коммерсантъ".
РИА Новости 03:07
Футбол

Брат Месси озвучил причину, почему Лионель не играет в Аргентине

ProstoProSport 03:15
Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Двух братьев семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке 12 мая, нашли мертвыми.
Известия вчера в 22:24
29
Общество

Костромским девятиклассникам отменили ОГЭ

«Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых», — говорится в сообщении ведомства.
ГТРК Кострома вчера в 07:56
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