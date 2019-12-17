Общество
ИнтерфаксДепутаты Госдумы предложили запретить курить на кухнях коммуналок
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий запретить курить в комнатах общего пользования в коммунальных квартирах. Соответствующая инициатива размещена во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.
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В Госдуму внесен законопроект о запрете курить на кухнях в коммунальных квартирах
Агентство Москва08:41
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