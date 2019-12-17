с чего всё началось

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий запретить курить в комнатах общего пользования в коммунальных квартирах. Соответствующая инициатива размещена во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.

Политика Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2» Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.

Футбол «Локомотив» может приобрести двух игроков из чемпионата Греции Сообщается, что скаут московского клуба по Европе Риккардо Червеллати в ближайшее время отправится в Грецию, чтобы посетить матчи чемпионата страны с участием названных игроков.

Общество Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне "Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям, они решили не встречаться с представителями российского посольства, это их выбор", - сказал Бристоу в интервью "Эхо Москвы".

Экономика Россиянам вернут до 120 тысяч рублей с пенсионных взносов Согласно документу, налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей будет учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы.

Наука Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи "Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.

Происшествия Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.

Общество Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.

Общество Навальный «взломал» расследованием «умную» остановку Неизвестно, всерьез или в шутку, но Тимур прокомментировал находку замечанием о том, что его очень удивляет внимание властей к работе Алексея Навального, раз они показывают его ролики горожанам.

Шоу-бизнес Нарколог объяснил поведение Даны Борисовой По словам председателя правления Национального антинаркотического союза Никиты Лушникова, лечащий врач телеведущей Даны Борисовой объяснил ее поведение и ссору с дочерью эмоциональным срывом.