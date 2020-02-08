Общество
REGNUMДепутаты Госдумы простились с Айратом Хайруллиным
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарии 7 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Хайруллина.
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Происшествия
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин
Политика
Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием
Президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили с 60-летним юбилеем преподавателей, учащихся и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН).
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Происшествия
В Шерегеше два человека пострадали при падении глыбы снега с крыши
Снег сошел с крыши кафе на двоих человек на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, они доставлены в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Фигурное катание
Японская фигуристка Кихира выиграла чемпионат четырёх континентов
В Сеуле (Южная Корея) на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию завершилась соревнования у женщин.
Политика
США и ЕС призвали Россию «обеспечить доступ в Крым»
Делегации США и ЕС потребовали от России пустить в Крым представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Общество
Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом
Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
Авто
Volkswagen Passat заменят электрокаром
Общество
Российских пилотов массово уволят из китайских авиакомпаний
Китайские авиакомпании проведут массовые сокращения и уволят более сотни российских пилотов.
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
В России есть вакансии с зарплатой 600-800 тыс. рублей. Столько зарабатывают инженеры нефтеперерабатывающих заводов и генеральные директора.
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 6%
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых, говорится в заявлении регулятора.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Политика
Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко
Часть российской делегации не смогла добраться до Сочи, где проходит встреча Путина и Лукашенко, к началу переговоров.
Политика
Канада подала к Ирану иск на $1 млрд за сбитый украинский самолет
Канадские юристы подали коллективный иск против властей Ирана, потребовав выплатить как минимум 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США) за погибших пассажиров украинского самолета, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) 8 января.
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Армия и оружие
Четверо военнослужащих ЛНР погибли при обстреле со стороны Украины
Четверо военнослужащих Луганской Народной Республики погибли и ещё четверо получили ранения 7 февраля в результате обстрела со стороны Украины.
Общество
Агроном Тихонова опровергла вред кофе при умеренном потреблении
Агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в эфире радио Sputnik рассказала о влиянии кофе на человеческий организм, а также о том, следует ли давать напиток детям.
Армия и оружие
Армия США закажет боевую машину за полтора бюджета Минобороны РФ
Шоу-бизнес
Собчак выступила против жестких методов воспитания детей Рудковской
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что выступает против жесткого воспитания детей.
Общество
В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Немцова
Власти Праги намерены переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова, сообщил в пятницу журналистам приматор (глава) столицы Зденек Гржиб.
Общество
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Здоровье
Все эвакуированные из Китая в Тюмень чувствуют себя хорошо
Директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова сообщила, что ночь прошла спокойно, все чувствуют себя хорошо.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Здоровье
В Боткинской больнице изолируют потенциальных носителей коронавируса
Согласно обнародованным СМИ документам, по информации полученной напрямую от врачей Боткинской больницы, в связи с мировой эпидемией коронавируса, все прибывшие туристы и жители Китая должны быть изолированы на 14 дней.
Киберспорт
Игра Warcraft III: Reforged получила первые исправления
Скандально-известная Warcraft III: Reforged получила первый патч (обновление, призванное исправить различные ошибки).
Политика
«Потеряете, как Украину». Ищенко о том, как Белоруссия пугает россиян
Белорусская пропаганда рассказывает, привел пример эксперт, что Москва не любит президента Лукашенко якобы потому, что он борется за восстановление СССР и против российских олигархов, которые хотят отобрать у белорусского народа его достояние.
Общество
Счетная палата оценила работу правительства Медведева
Эксперты: Правительство Мишустина сохранит «антисоциальный» курс Медведева СП делает вывод, что система стратегического планирования исполнительной власти неэффективна.