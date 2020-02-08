Общество

REGNUMREGNUMДепутаты Госдумы простились с Айратом Хайруллиным

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарии 7 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Хайруллина.
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Тело погибшего депутата Хайруллина увезли на кладбище

Известия05:08

В Казани началась церемония прощания с Айратом Хайруллиным

Татарстан-2403:19

Гроб с телом Айрата Хайруллина увезли на кладбище

Реальное время04:17

Рустам Минниханов прибыл на церемонию прощания с погибшим Айратом Хайруллиным

Вести Татарстан02:24

Рустам Минниханов принял участие в церемонии прощания с Айратом Хайруллиным

Татар-информ02:36

Первые лица Татарстана подписали некролог по Хайруллину: «Республика понесла тяжелую утрату»

БИЗНЕС Online04:07

Церемония прощания с погибшим депутатом Госдумы Хайруллиным пройдет в Казани

ТАССвчера в 14:39
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Происшествия

Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин

Ведомости вчера в 10:59
Политика

Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием

Президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили с 60-летним юбилеем преподавателей, учащихся и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН).
РБК 04:52
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Происшествия

В Шерегеше два человека пострадали при падении глыбы снега с крыши

Снег сошел с крыши кафе на двоих человек на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, они доставлены в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости 02:39
Фигурное катание

Японская фигуристка Кихира выиграла чемпионат четырёх континентов

В Сеуле (Южная Корея) на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию завершилась соревнования у женщин.
Чемпионат 03:08
Политика

США и ЕС призвали Россию «обеспечить доступ в Крым»

Делегации США и ЕС потребовали от России пустить в Крым представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Московский Комсомолец вчера в 02:37
Общество

Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом

Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
REGNUM вчера в 20:29
Авто

Volkswagen Passat заменят электрокаром

ГЛАС.RU вчера в 13:13
Общество

Российских пилотов массово уволят из китайских авиакомпаний

Китайские авиакомпании проведут массовые сокращения и уволят более сотни российских пилотов.
Lenta.ru 03:03
Общество

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

В России есть вакансии с зарплатой 600-800 тыс. рублей. Столько зарабатывают инженеры нефтеперерабатывающих заводов и генеральные директора.
Газета.Ru 03:34
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 6%

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых, говорится в заявлении регулятора.
РИА Новости вчера в 05:34
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Lenta.ru 03:40
Политика

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Часть российской делегации не смогла добраться до Сочи, где проходит встреча Путина и Лукашенко, к началу переговоров.
РБК вчера в 08:25
Политика

Канада подала к Ирану иск на $1 млрд за сбитый украинский самолет

Канадские юристы подали коллективный иск против властей Ирана, потребовав выплатить как минимум 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США) за погибших пассажиров украинского самолета, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) 8 января.
BFM.ru 02:46
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
BFM.ru 01:20
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК 06 февраля в 17:31
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

РИА Новости 06 февраля в 16:14
Армия и оружие

Четверо военнослужащих ЛНР погибли при обстреле со стороны Украины

Четверо военнослужащих Луганской Народной Республики погибли и ещё четверо получили ранения 7 февраля в результате обстрела со стороны Украины.
REGNUM вчера в 14:27
Общество

Агроном Тихонова опровергла вред кофе при умеренном потреблении

Агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в эфире радио Sputnik рассказала о влиянии кофе на человеческий организм, а также о том, следует ли давать напиток детям.
Народные новости 03:50
Армия и оружие

Армия США закажет боевую машину за полтора бюджета Минобороны РФ

Ruposters.ru вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Собчак выступила против жестких методов воспитания детей Рудковской

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что выступает против жесткого воспитания детей.
ФАН 02:37
Общество

В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Немцова

Власти Праги намерены переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова, сообщил в пятницу журналистам приматор (глава) столицы Зденек Гржиб.
РИА Новости вчера в 18:01
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Здоровье

Все эвакуированные из Китая в Тюмень чувствуют себя хорошо

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова сообщила, что ночь прошла спокойно, все чувствуют себя хорошо.
Вслух.Ру 00:55
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:00
Здоровье

В Боткинской больнице изолируют потенциальных носителей коронавируса

Согласно обнародованным СМИ документам, по информации полученной напрямую от врачей Боткинской больницы, в связи с мировой эпидемией коронавируса, все прибывшие туристы и жители Китая должны быть изолированы на 14 дней.
Вечерний Санкт-Петербург 04:32
Киберспорт

Игра Warcraft III: Reforged получила первые исправления

Скандально-известная Warcraft III: Reforged получила первый патч (обновление, призванное исправить различные ошибки).
REGNUM вчера в 05:45
Политика

«Потеряете, как Украину». Ищенко о том, как Белоруссия пугает россиян

Белорусская пропаганда рассказывает, привел пример эксперт, что Москва не любит президента Лукашенко якобы потому, что он борется за восстановление СССР и против российских олигархов, которые хотят отобрать у белорусского народа его достояние.
Украина.ру вчера в 02:45
Общество

Счетная палата оценила работу правительства Медведева

Эксперты: Правительство Мишустина сохранит «антисоциальный» курс Медведева СП делает вывод, что система стратегического планирования исполнительной власти неэффективна.
Национальная служба новостей 06 февраля в 02:16
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Айрат Назипович Хайруллин
Российский экономист
Российский экономист, мультимиллионер, предприниматель, государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ IV, V, VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по аграрной политике.
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