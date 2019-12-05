Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииДепутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ

В Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. Его предполагается поднять до величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года, передает ОТР.
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с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект
 об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета05 декабря в 05:53

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Госдума повышает МРОТ на 850 рублей

Российская газета05 декабря в 05:53

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URA.Ru04 декабря в 17:43

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Парламентская газета05 декабря в 05:43

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ТАСС05 декабря в 05:29

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Государственная Дума РФ05 декабря в 05:25

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей

Московский Комсомолец04 декабря в 16:31
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