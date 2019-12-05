с чего всё началось

В Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. Его предполагается поднять до величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года, передает ОТР.

Футбол Футбольную арену в Ногинске откроют Баста и Олег Романцев Бывший главный тренер "Спартака" и нашей национальной сборной по футболу Олег Романцев и рэпер Баста (Василий Вакуленко) откроют новую футбольную арену "Витязь" в подмосковном Ногинске.

Политика Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.

Музыка Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос» Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.

Кино Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.

Общество Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.

Политика Медведев рассказал о перспективах переговоров с Украиной по газу Россия и Украина не смогут договориться по газу, если Киев продолжит требовать выплаты денег в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

Общество Илон Маск выиграл суд против дайвера, которого назвал педофилом Илон Маск назвал дайвера «педофилом», суд присяжных счел, что это не клевета, а всего лишь оскорбление, сообщает Bloomberg Суд присяжных всего за два часа вынесли постановление о том, что иск Ансуорта является необоснованным.

Здоровье Врач предупредила об опасности интервального голодания Врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко, комментируя предложение американских ученых голодать в течение 14 часов для похудения, предупредила об опасности такой "диеты" для некоторых людей.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве Эльджаркиева Басманный суд Москвы арестовал Аслана Полонкоева, который обвиняется в причастности к убийству главы ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Политика В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».

Шоу-бизнес Певица МакSим опять выходит замуж Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.