В Госдуме будет скорректирован законопроект о повышении НДФЛ до 15%
В законопроект, в котором речь идет о повышении НДФЛ с 13% до 15%, могут скорректировать. Поправки, которые подготовили в правительстве, предложил думский комитет по бюджету.В источнике
С чего всё началось
Депутаты подготовили список доходов, которые предлагают не облагать НДФЛ в 15%
Комитет Госдумы по бюджету предложил скорректировать законопроект о повышении НДФЛ с 13% до 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год. В частности депутаты предложили не повышать ставку для доходов от продажи всего имущества, а не только недвижимости.
Интерфаксвчера в 01:09
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Депутаты подготовили список доходов, которые предлагают не облагать НДФЛ в 15%
Интерфаксвчера в 01:09