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RuNews24.ru
RuNews24.ru

В Госдуме будет скорректирован законопроект о повышении НДФЛ до 15%

В законопроект, в котором речь идет о повышении НДФЛ с 13% до 15%, могут скорректировать. Поправки, которые подготовили в правительстве, предложил думский комитет по бюджету.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Депутаты подготовили список доходов, которые предлагают не облагать НДФЛ в 15%

Комитет Госдумы по бюджету предложил скорректировать законопроект о повышении НДФЛ с 13% до 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год. В частности депутаты предложили не повышать ставку для доходов от продажи всего имущества, а не только недвижимости.
Интерфаксвчера в 01:09
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ПРАЙМ

Депутаты решили сделать исключение из нового налога для богатых

ПРАЙМвчера в 08:25
Интерфакс

Депутаты подготовили список доходов, которые предлагают не облагать НДФЛ в 15%

Интерфаксвчера в 01:09
Forbes

Депутаты предложили не повышать налог с доходов от продажи любого имущества

Forbesвчера в 04:11
Московский Комсомолец

Депутат Госдумы РФ предлагает отменить НДФЛ

Московский Комсомолецвчера в 03:05
Аргументы и Факты

Депутаты назвали доходы, которые предлагают не облагать НДФЛ в 15%

Аргументы и Фактывчера в 02:43
Lenta.ru

Из налога для богатых решили сделать исключение

Lenta.ruвчера в 06:42
РЕН ТВ

В ГД подготовили перечень доходов, предлагаемых не облагать НДФЛ в 15%

РЕН ТВвчера в 01:08

Директор «Самбо-70» назвал слабой победу Трусовой на этапе Кубка России

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ToDay News Ufaвчера в 13:08