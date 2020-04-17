Общество

Газета.RuГазета.RuДепутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
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с чего всё началось

Депутаты Москвы и Петербурга попросили власти выплатить всему населению по 25 тыс. руб

Группа депутатов разных уровней из Москвы и Петербурга направила открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением начать выплаты для всех граждан на период пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов.
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Депутаты попросили выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей

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Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала на 12%, до $17,85 за баррель по состоянию на 15:34 мск, свидетельствуют данные торгов.
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Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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