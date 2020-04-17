Общество
Газета.RuДепутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить3,4K
с чего всё началось
Группа депутатов разных уровней из Москвы и Петербурга направила открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением начать выплаты для всех граждан на период пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов.Интерфакс08:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Депутаты Москвы и Петербурга призвали власти выплатить россиянам по 25 тысяч рублей
Московский Комсомолец08:45
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:43, Ашберн
Единоборства
Фергюсон объяснил, зачем сделал вес
Напомним, на UFC 249 изначально соперником Фергюсона должен был стать российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, однако из-за того, что он не смог бы прилететь на турнир в связи с ограничениями перемещения из-за пандемии коронавируса, его заменили на Гэтжи.
Спорт-Экспресс 18:42
Происшествия
В Серпухове при пожаре в жилом доме погибли два человека
«В результате пожара в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома на улице Форсса два человека погибли», — рассказали в ведомстве.
RT на русском 20:55
Общество
Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:08
Наука
Гены выживших видов не дали достоверной информации о вымираниях прошлого
Надежно определять скорость появления новых видов и вымирания старых только по данным молекулярной филогенетики современных организмов невозможно, сообщается в Nature.
N+1 12:22
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
Общество
Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета 13:17
Энергетика
Нефть WTI рухнула до $17 за баррель
Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель.
REGNUM 11:55
Общество
В США число случаев заражения коронавирусом превысило 600 тысяч
Всего в мире начитывается около 2 миллионов инфицированных, от вызываемых инфекцией осложнений умерло почти 126 тысяч человек.
Эхо Москвы 14 апреля в 22:08
Футбол
В Италии зрителям запретят посещать стадионы до марта 2021 года
Итальянские фанаты не смогут посещать игры до марта 2021 года.
Vprognoze.ru 04:03
Общество
В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
Политика
Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 05:28
Футбол
Широков встал на защиту чемпионата Беларуси
Бывший полузащитник сборной России призвал общественность быть более снисходительными к командам чемпионата Беларуси.
ProstoProSport 13:31
Кино
Disney опубликовала новый тизер фильма «Артемис Фаул»
Кинокомпания Disney выложила в сеть новый тизер предстоящего фантастического фильма "Артемис Фаул".
Piter.tv 03:36
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service 09:59
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45
Политика
Совфед одобрил закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Сенаторы на заседании в пятницу проголосовали за закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
RuNews24.ru 10:32
Политика
Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани
Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса.
News.ru 17:29
Общество
ФСБ задержала нового замглавы Хакасии при получении взятки
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали заместителя главы Хакасии Валентина Коновалова Сергея Новикова при получении взятки в размере 2 млн рублей.
Известия 14:13
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
Замглавы ФНС пояснил, что сейчас у государства нет нормального объективного счетного понятия семьи и домохозяйства.
Инфорос 03:15
Происшествия
В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире
В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
Известия 20:27
Происшествия
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 100
В Бурятии за сутки подтвердили восемь случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число заболевших в регионе достигло 100.
RT на русском 14 апреля в 22:30
Политика
Солодов отправил правительство Камчатки в отставку
Правительство Камчатского края отправлено в отставку. Постановление об этом подписал врио губернатора Владимир Солодов.
EastRussia 01:26
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Здоровье
Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19
Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
РБК 19:03
Политика
Лукашенко ответил критикам мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на критику мер, принимаемых в стране против коронавируса, передает «БелТа».
Rambler News Service 08:18