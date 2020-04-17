Группа депутатов разных уровней из Москвы и Петербурга направила открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением начать выплаты для всех граждан на период пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов.

с чего всё началось

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

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