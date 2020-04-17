Общество
Газета.RuДепутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
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Депутаты Москвы и Петербурга призвали власти выплатить россиянам по 25 тысяч рублей
Московский Комсомолецвчера в 08:45
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Общество
Собянин уточнил порядок поручения цифрового пропуска для поездки на авто
Госномер автомобиля должен быть включен в цифровой пропуск, сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки – Собянин Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 03:02
Авто
«Народные» автомобили с пробегом, которые выпотрошат кошелек владельца
Сразу хочу сказать, что всё ниженаписанное – это моё личное мнение, которое сложилось у меня за время моей работы с автомобилями.
Свободная Пресса вчера в 01:27
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Известия вчера в 14:17
Общество
Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях в пропускном режиме.
Вести.Ru 03:07
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как выглядит после дня рождения
Певица Алла Пугачева показала первое после празднования 71-летия селфи.
Газета.Ru 16 апреля в 04:14
Происшествия
В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
Происшествия
В больнице Севастополя остаются четыре пациента с коронавирусом
В Севастополе с начала года зарегистрировано 8 случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 15 апреля в 03:06
Игры
Crysis Remastered засветилась на сайте Crytek
News.ru 16 апреля в 07:13
Здоровье
На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:51
Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
Шоу-бизнес
Иван Ургант и Глюкоза разделись для участия в новом флешмобе
Иван Ургант, ведущий «Вечернего Урганта», разделся вместе со своей гостьей Глюкозой, российской исполнительницей, для участия в новом интернет-флешмобе.
Discover24 16 апреля в 08:15
Происшествия
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
Авто
В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в РФ
Основываясь на статистике ГИБДД, эксперты назвали самые непопулярные автомобили в России.
Автоновости дня 16 апреля в 10:10
Общество
В Москве умер ещё 21 пациент с коронавирусом
В Москве скончался ещё 21 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 16:44
Наука
Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые.
Известия 01:00
Экономика
Правительство одобрило проект плана новых мер в условиях коронавируса
Кабмин РФ поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову 20 апреля доложить премьер-министру Михаилу Мишустину о предложениях по оптимизации расходов федерального бюджета, сообщается на сайте правительства РФ.
РИА Новости 02:28
Космос
Рогозин пошутил о запуске в космос КамАЗа вслед за Tesla
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил, что на второй ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома «Плесецк» будет запущен КамАЗ, который полетит вслед за автомобилем Tesla Илона Маска.
ФАН 16 апреля в 17:58
Футбол
Игроки «Челси» отказываются от сокращения зарплат на 30%
«Аристократы» предлагают игрокам пойти на сокращение их заработной платы на 30%, в свою очередь игроки сообщили, что готовы согласиться лишь на 10-процентное понижение.
Чемпионат вчера в 19:14
Общество
Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные пособия в России
Российские семьи, у которых есть право на материнский капитал, могут получить дополнительные пособия на детей в возрасте до трех лет, сообщил Минтруд РФ.
ПолитРоссия 16 апреля в 20:33
Армия и оружие
В МИДе назвали условие для диалога с США по гиперзвуковому оружию
Известия вчера в 03:35
Единоборства
Тони Фергюсон объяснил, для кого он согнал вес
Американский боец UFC Тони Фергюсон рассказал, зачем он сгонял вес после того, как узнал, что запланированный на 18 апреля турнир не состоится.
ProstoProSport вчера в 23:08
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Политика
Путин перенес проведение парада Победы
Республика Татарстан 16 апреля в 11:11
Общество
Первый заболевший коронавирусом в Севастополе сохранил лишь 30% легких
Как рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, 17 апреля выписали пациента, который был госпитализирован в числе первых с COVID-19.
Кубанские новости вчера в 13:23
Технологии
TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту
Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.
Ведомости вчера в 14:58
Общество
В Чехии выставили на продажу памятник Сталину
Недавно в Праге сняли с пьедестала памятник советскому маршалу Коневу, что вызвало гневную реакцию российского МИДа.
Эхо Москвы вчера в 20:07
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Гаджеты
Ключевые особенности Huawei Nova 7 раскрыты на официальном изображении
Основные особенности смартфона Huawei Nova 7 были рассекречены благодаря выпуску официального изображения устройства.
Актуальные Новости 16 апреля в 00:58
Космос
США осуществят пилотируемый запуск в космос впервые за девять лет
Первый испытательный полет американского космического корабля Crew Dragon запланирован на 27 мая 2020 года, заявил директор NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter.
Газета.Ru вчера в 12:35