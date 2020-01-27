Политика
ИнтерфаксВ ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
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Происшествия
Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли
Армия и оружие
В ресторан посольства США в Багдаде попала ракета
Три ракеты ударили непосредственно по посольству США, находящемуся в «зеленой зоне» Багдада. Одна из ракет попала в ресторан посольства.
Общество
Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян
Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в систему социальной защиты населения.
Шоу-бизнес
Директор Натальи Андрейченко объявил о пропаже актрисы в Мексике
Звезда фильмов «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко пропала в Мексике и не выходит на связь.
Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
Общество
ВЦИОМ: только треть россиян понимают суть искусственного интеллекта
Большинство россиян (75%) слышали о технологии искусственного интеллекта, однако понимают ее сущность только треть ― 29% смогли дать определение ИИ, а 38% ― назвали области его применения.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Общество
Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
Происшествия
С загоревшимся в Охотском море траулером потеряли контакт
В пресс-службе Росморречфлота заявили о потере радиолокационного контакта с терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном «Энигма Астралис».
Здоровье
Путь в прошлое
Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Политика
Правительство Ингушетии отправлено в отставку
Правительство Ингушетии отправлено в отставку.
Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Теннис
Медведев вылетел из Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл швейцарцу Станисласу Вавринке в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» решила построить дом мечты
Звезда телешоу «Дом-2» Дарья Пынзарь (Черных) решила построить дом мечты и купила для этого участок земли в Подмосковье, пишет StarHit.
Авто
В России Lamborghini покупают в 4,5 раза чаще, чем Ferrari
По подсчетам специалистов из «АВТОСТАТа», в прошлом году российские автомобилисты приобрели 142 новых авто, носящих логотип итальянкой компании Lamborghini, специализирующейся на производстве дорогих спорткаров.
Финансы
Курс евро вырос до 69 рублей впервые с 8 января
Курс евро к рублю достиг 69 рублей впервые с 8 января, об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
В работе Mail.ru произошел крупный сбой
В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой.
Происшествия
Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
Путешествия
Tez Tour приостановит отправку российских туристов в Китай
С 27 января туроператор Tez Tour в целях обеспечения безопасности приостанавливает отправку туристов в Китай.
Общество
SIPRI сообщил об обогнавшем Россию по производству оружия Китае
Китай стал вторым в мире производителем оружия после США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Общество
Права работающих пенсионеров требуют защиты: об индексации пенсии
Скорее всего, инициатива не понравится ПФР.Предлагаемые поправки, безусловно, напрямую не «делят» пенсионеров на работающих и неработающих, речь идёт об индексации размера пенсий в целом.
Политика
Украинский экс-министр назвал премьера страны «сознательным идиотом»
Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал власти страны и назвал премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом».
Культура
Сергей Шнуров хочет продюсировать других артистов
Сергей Шнуров хочет сменить амплуа и начать продюсировать других артистов. Фронтмен группы «Ленинград» не назвал потенциальных кандидатов.
Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Кино
Первый полноценный трейлер сериала Ghost in the Shell: SAC_2045
Музыка
В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»
Награду в номинации «Лучшая песня года» получила 18-летняя Билли Айлиш.