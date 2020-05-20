Депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении одобрили законопроект об изменении бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

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