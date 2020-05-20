Коронавирус
DP.RUДепутаты Петербурга сократили городской бюджет из-за коронавируса
Депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении одобрили законопроект об изменении бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.
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Вячеслав Макаров: Коронавирус сделал в казне города пробоину более чем в 100 млрд рублей
Телеканал Санкт-Петербург06:46
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
Отдельный сервис для оформления выплаты на детей от 3 до 7 лет заработал на едином портале государственных услуг, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Российская газета 14:19
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Футбол
Иньеста: «С Месси „Барселона“ должна была выиграть Лигу чемпионов больше раз»
Экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста считает, что Лионель Месси мог добиться большего на клубном и международном уровнях.
Евро-футбол.ру 10:30
Общество
Варвара Караулова выйдет замуж за защищавшего ее адвоката
Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористам "Исламского государства" (запрещена в РФ), выходит замуж за адвоката Олега Елисеева.
Москва 24 14:51
Политика
В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и еще один сенатор Сергей Кисляк, который ранее был чрезвычайным и полномочным послом РФ в США, внесли в Госдуму законопроект о возможности отмены контрсанкций для импорта той продукции, аналоги которой не производят в России.
Газета.Ru 17:10
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Коммерсантъ вчера в 18:36
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в необычном виде приняли за подростка
Актриса Кристина Асмус, звезда сериала «Интерны», не перестает удивлять подписчиков: недавно она опубликовала фотографию в Instagram блоге, на которой изображена в необычном виде.
Невские Новости вчера в 20:16
Игры
Отчёт Take-Two: тираж Grand Theft Auto V превысил 130 млн, а Mafia III — 7 млн
В свежем квартальном отчёте Take-Two поделилась успехами своих проектов — тиражи многих оказались очень высокими.
Игромания.ру 17:33
Наука
Слепых людей научили видеть буквы
Evo-rus.com 18 мая в 13:47
Авто
Euro NCAP ужесточила правила краш-тестов автомобилей
Главным изменением станет отказ от неподвижного деформируемого барьера, который использовался во фронтальных краш-тестах последние 23 года – его место займет движущийся барьер, имитирующий лобовое столкновение с едущим навстречу автомобилем.
Автоновости дня 09:05
Политика
В Госдуму поступили поправки о поддержке граждан и бизнеса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил правительственные поправки к законопроекту о поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции в профильный комитет по бюджету и налогам, а также первому вице-спикеру нижней палаты парламента Александру Жукову («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 05:41
Футбол
Гончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА
Газета.Ru 06:52
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 16:22
Технологии
ВТБ предупреждает о мошенничестве через объявления о работе
Новый способ мошенничества в сети выявили специалисты ВТБ, которые предупреждают о мошенничестве через объявления о работе.
Astera 15:29
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости 13:24
Здоровье
В Адыгее на похоронах более 150 человек заразились коронавирусом
В республике Адыгея свыше 150 жителей Красногвардейского района заразились COVID-19 после посещения масштабных похорон.
Gazeta.SPb 15:31
Общество
Сбербанк совместно с Visa запустили магазин без касс и продавцов
Сбербанк вместе с международной платежной системой Visa и сетью "Азбука Вкуса" открыли магазин без касс и продавцов, оснащенный системой компьютерного зрения, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.
ТАСС 05:42
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня 10:00
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Наука
Историк рассказал об искажении итогов Индейских войн в учебниках США
Впоследствии политику США в отношении коренного населения критиковали многие историки и специалисты.
Слово и Дело вчера в 08:36
Футбол
Кузяев хочет перейти в европейский клуб
Игрок решительно настроен перебраться в европейскую лигу этим летом. Действующий контракт Кузяева с "Зенитом" истекает в июне.
Sport.ru 17:59
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 15:53
Происшествия
Очевидцев штурма квартиры якутского шамана Габышева оштрафовали за нарушение самоизоляции
Тайга.инфо писала, что якутский шаман Александр Габышев был задержан 12 мая. В его квартиру ворвались сотрудники ОМОН.
Тайга.инфо 06:43
Политика
США отправили аппараты ИВЛ в Россию
США отправили первый военный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для России.
Lenta.ru 12:53
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30