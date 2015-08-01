Общество

ИА РеспубликаИА РеспубликаДепутаты Петросовета разработают предложения об ограничениях продажи алкоголя в жилых домах

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В администрацию Петрозаводска и к депутатам городского совета поступают обращения от жителей карельской столицы, которых беспокоит торговля алкоголем в мелких распивочных, или так называемых «наливайках». Об этом рассказал руководитель фракции «Единой России» в горсовете Александр Ханцевич.
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