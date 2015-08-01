Общество
ИА РеспубликаДепутаты Петросовета разработают предложения об ограничениях продажи алкоголя в жилых домах
В администрацию Петрозаводска и к депутатам городского совета поступают обращения от жителей карельской столицы, которых беспокоит торговля алкоголем в мелких распивочных, или так называемых «наливайках». Об этом рассказал руководитель фракции «Единой России» в горсовете Александр Ханцевич.
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News.ru 03:43
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Тянет резину Между тем Дания — главное препятствие на пути завершения строительства "Северного потока — 2", который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря.
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Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
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Летевший из российской столицы в Якутск самолет был вынужден срочно приземлиться в Екатеринбурге из-за того, что пассажиру стало плохо.
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Армия и оружие
В Минобороны рассказали о сбитых вблизи базы Хмеймим дронах боевиков
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Мощность предприятия должна составить 1,5 млн т сжиженного природного газа в год, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на презентацию директора департамента по добыче и транспортировке нефти и газа Минэнерго России Александра Гладкова на конференции «Нефть и газ Сахалина».
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Вышел новый трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»
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