Политика
Вести.RuДепутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета
Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета. СМИ сообщают, что стычка произошла между депутатами от партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина". Заседание проходило в ночь с 18 на 19 декабря, уточняет РИА Новости.
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Экономика
Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом
Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Политика
США сняли санкции против латвийского порта
США сняли санкции с управления торгового порта Вентспилса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство финансов Соединенных Штатов.
Политика
В Вашингтоне отметили усилившееся сотрудничество РФ и КНР в Арктике
По словам командующего ВМС США в Европе и Африке, адмирала Джеймса Фогго, Соединенные Штаты зафиксировали возросшую активность ряда государств в Арктическом регионе, в частности там усиливается сотрудничество России и Китая.
Происшествия
В США проверяют сообщения о незаконном проникновении в поместье Трампа
Полиция Флориды начала расследование после получения информации о факте незаконного проникновения на территорию поместье президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
Футбол
Роналду забил «Сампдории» ударом головой, выпрыгнув на 71 см
Как сообщает Football Italia, Роналду выпрыгнул на 71 см (28 дюймов) в момент удара по воротам.
Спорт
В WADA надеются на пересмотр дел оправданных российских спортсменов
Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер надеется, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.
Общество
В Великобритании разработали уникальный унитаз
Общество
Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году
Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Культура
Максим Фадеев нелицеприятно высказался о новогодних эфирах
Шоу-бизнес
Наташа Королева предстала в образе Мальвины
Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
Политика
Республики Донбасса и Украина не договорились по обмену пленными
Кобцева посетовала на то, что из-за срыва Киева договоренностей, не удалось обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой.
Политика
Польша может выйти из Евросоюза из-за судебной реформы
Из-за судебной реформы, продвигаемой правящей партией «Право и Справедливость», Польша может быть изгнана из Евросоюза.
Общество
В Хабаровске массово эвакуируют детские сады из-за угрозы минирования
Более чем в 30 детских садах была проведена эвакуиция в Хабаровске из-за сообщениях об угрозе взрыва бомбы.
Здоровье
Перечислены ошибки россиян в лечении гриппа и ОРВИ
Россияне зачастую совершают ошибки, когда пытаются самостоятельно вылечить грипп и ОРВИ без посещения врача.
Политика
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Происшествия
Силовики задержали главу управления лесничествами Забайкалья
В приёмной управления лесничествами лишь сообщили, что Александра Головина нет на месте.
Происшествия
Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара
Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против России
Санкции против госдолга по делу Скрипалей В августе США ввели второй пакет санкций против России по делу Скрипалей, который включает в себя ограничения на госдолг России и требование Вашингтона к международным организациям, например ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве.
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 4 сменил дизайн и марку
Примечательно, что новинка построена на базе модели Chery Tiggo 5x, которая на российском рынке известна под названием Tiggo 4. Паркетнику присвоили имя Showjet.
Общество
В Свободном планируется строительство большой поликлиники
Транспорт
Новый автовокзал открыли на ГБШ в Новосибирске
Новосибирский Автовокзал-Главный открыли в среду, 18 декабря, на Гусинобродском шоссе, 37/2. Он стал восточными воротами в Новосибирск.
Музыка
Группа Aqua объявила, что возвращается на сцену спустя 20 лет
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Кино
8 WTF-моментов в фильмах 2019 года
От Пеппер Потс, облаченной в очередную старковскую броню, до свежеприбывшей Капитана Марвел, которые в прямом смысле грудью вышли защищать от Таноса робкого Человечка-Паучочка.
Политика
Польша ждёт предложения от России по транзиту газа через «Ямал»
Польский энергетический концерн PGNiG ожидает, что Россия захочет заключить новое соглашение на транзит газа по польскому участку Ямальского газопровода.