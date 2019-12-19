Политика

Вести.RuВести.RuДепутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета. СМИ сообщают, что стычка произошла между депутатами от партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина". Заседание проходило в ночь с 18 на 19 декабря, уточняет РИА Новости.
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В аграрном комитете все же обьявили перерыв до 8 утра. В.

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Депутаты Рады устроили потасовку на заседании по закону о рынке земли

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СМИ сообщили о стычках на заседании аграрного комитета Рады

ТАСС18:06
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Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
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США сняли санкции против латвийского порта

США сняли санкции с управления торгового порта Вентспилса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство финансов Соединенных Штатов.
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В Вашингтоне отметили усилившееся сотрудничество РФ и КНР в Арктике

По словам командующего ВМС США в Европе и Африке, адмирала Джеймса Фогго, Соединенные Штаты зафиксировали возросшую активность ряда государств в Арктическом регионе, в частности там усиливается сотрудничество России и Китая.
Московский Комсомолец 18:42
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В США проверяют сообщения о незаконном проникновении в поместье Трампа

Полиция Флориды начала расследование после получения информации о факте незаконного проникновения на территорию поместье президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
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Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

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Роналду забил «Сампдории» ударом головой, выпрыгнув на 71 см

Как сообщает Football Italia, Роналду выпрыгнул на 71 см (28 дюймов) в момент удара по воротам.
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В WADA надеются на пересмотр дел оправданных российских спортсменов

Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер надеется, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.
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В Великобритании разработали уникальный унитаз

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Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году

Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Волгоградская правда 09:21
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Максим Фадеев нелицеприятно высказался о новогодних эфирах

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Наташа Королева предстала в образе Мальвины

Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
ФАН 14:06
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Республики Донбасса и Украина не договорились по обмену пленными

Кобцева посетовала на то, что из-за срыва Киева договоренностей, не удалось обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой.
Вести.Ru 14:50
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Польша может выйти из Евросоюза из-за судебной реформы

Из-за судебной реформы, продвигаемой правящей партией «Право и Справедливость», Польша может быть изгнана из Евросоюза.
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Общество

В Хабаровске массово эвакуируют детские сады из-за угрозы минирования

Более чем в 30 детских садах была проведена эвакуиция в Хабаровске из-за сообщениях об угрозе взрыва бомбы.
Газета.Ru 19:01
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Перечислены ошибки россиян в лечении гриппа и ОРВИ

Россияне зачастую совершают ошибки, когда пытаются самостоятельно вылечить грипп и ОРВИ без посещения врача.
Наша версия 07:24
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Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
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Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
РБК вчера в 10:29
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Силовики задержали главу управления лесничествами Забайкалья

В приёмной управления лесничествами лишь сообщили, что Александра Головина нет на месте.
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Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара

Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
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Комитет сената США одобрил санкции против России

Санкции против госдолга по делу Скрипалей В августе США ввели второй пакет санкций против России по делу Скрипалей, который включает в себя ограничения на госдолг России и требование Вашингтона к международным организациям, например ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве.
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Кроссовер Chery Tiggo 4 сменил дизайн и марку

Примечательно, что новинка построена на базе модели Chery Tiggo 5x, которая на российском рынке известна под названием Tiggo 4. Паркетнику присвоили имя Showjet.
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Новый автовокзал открыли на ГБШ в Новосибирске

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В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

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8 WTF-моментов в фильмах 2019 года

От Пеппер Потс, облаченной в очередную старковскую броню, до свежеприбывшей Капитана Марвел, которые в прямом смысле грудью вышли защищать от Таноса робкого Человечка-Паучочка.
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Польша ждёт предложения от России по транзиту газа через «Ямал»

Польский энергетический концерн PGNiG ожидает, что Россия захочет заключить новое соглашение на транзит газа по польскому участку Ямальского газопровода.
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