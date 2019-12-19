Политика

Вести.RuВести.RuДепутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета. СМИ сообщают, что стычка произошла между депутатами от партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина". Заседание проходило в ночь с 18 на 19 декабря, уточняет РИА Новости.
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Депутаты украинской Рады устроили драку прямо на заседании

URA.Ru22:29

Оппозиционные партии заблокировали заседание аграрного комитета Рады

РБК21:49

Драка между украинскими депутатами в Раде попала на видео

Телеканал 360°21:46

Стычки произошли между депутатами на заседании аграрного комитета рады

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Депутаты Рады устроили потасовку на заседании по закону о рынке земли

RT на русском19:24

Депутаты Верховной рады подрались на заседании аграрного комитета

Московский Комсомолец18:55

СМИ сообщили о стычках на заседании аграрного комитета Рады

ТАСС18:06
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Согласно прогнозу ведомства, с которым ознакомились «Известия», в 2020 году число зарегистрированных безработных вырастет до 800 тысяч, в следующем году увеличится до 900 тысяч, в 2022 году останется на этом уровне.
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Следствие задержало еще четырех сотрудников компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по уголовному делу о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе.
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Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
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Происшествия

В Японии самолет ANA экстренно сел из-за возгорания

Направлявшийся в Токио Boeing 767 авиакомпании All Nippon Airways (ANA) совершил экстренную посадку в аэропорту города Фукуока.
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Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста по стартовой стоимости более чем в 193 миллиона рублей.
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В Генштабе оценили вероятность начала крупномасштабной войны

«Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — подчеркнул глава Генштаба, указав, что в подобных условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба.
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«Сочи» разорвал контракт с Кудряшовым

Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил, что южане расторгли контракт с защитником сборной России Фёдором Кудряшовым.
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Газета.Ru 20:55
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Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
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СМИ назвали причину задержания более 40 израильтян в Домодедово

Группу из 40 граждан Израиля задержали в Домодедово вечером 18 декабря после прилета в Москву. Большинство из них уже отпустили.
РБК 15:14
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Собчак запустит шоу на Первом канале

На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект «Подъем» со ссылкой на источник, участвующий в съемках.
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В Серпухове полицейские задушили мужчину во время задержания

Сотрудники полиции задержали мужчину, который нецензурно выражался в кафе, к тому же он был пьян.
Московский Комсомолец 10:25
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«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
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Происшествия

В Приангарье один человек погиб после ДТП с маршруткой

Автомобиль Isuzu и маршрутное такси, следовавшее в Тулун, столкнулись в Иркутской области, один человек погиб, 9 госпитализированы, сообщает ГУМВД региона.
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В канун смены десятилетий певица Наташа Королева затосковала по 90-м. 46-летняя певица решила примерить для фотосессии образ Мальвины.
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На МКС отправят инкубатор с каннабисом

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Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году

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День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря

Святителя Николая Чудотворца или по-народному Николая Угодника называют покровителем путешественников и мореплавателей.
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Стали известны сроки завершения прокладки «Северного потока-2»

В компании Nord Stream 2 сообщили, что рассчитывают завершить газопровод "Северный поток"-2 за несколько месяцев.
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В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
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Ученые восстановили облик девушки из каменного века по куску жвачки

Ученым удалось заполучить ДНК из жвачки из смолы березы, которую девушка эпохи неолита выплюнула более 5700 лет назад на юге Дании на острове Лоллан.
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Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
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Кожевников заявил, что Зайцев «не мужик»

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В составе "Нью-Джерси" Никита Гусев записал на свое имя результативную передачу. Российский форвард в 30 матчах набрал 15 (5+10) очков.
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