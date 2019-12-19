Политика

Вести.RuВести.RuДепутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета. СМИ сообщают, что стычка произошла между депутатами от партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина". Заседание проходило в ночь с 18 на 19 декабря, уточняет РИА Новости.
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Депутаты украинской Рады устроили драку прямо на заседании

URA.Ruвчера в 22:29

Оппозиционные партии заблокировали заседание аграрного комитета Рады

РБКвчера в 21:49

Стычки произошли между депутатами на заседании аграрного комитета рады

Известиявчера в 20:09

Драка между украинскими депутатами в Раде попала на видео

Телеканал 360°вчера в 21:46

Депутаты Рады устроили потасовку на заседании по закону о рынке земли

RT на русскомвчера в 19:24

Депутаты Верховной рады подрались на заседании аграрного комитета

Московский Комсомолецвчера в 18:55

СМИ сообщили о стычках на заседании аграрного комитета Рады

ТАССвчера в 18:06
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Политика

Сегодня Путин проведет большую пресс-конференцию

19 декабря президент России Владимир Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию. Она начнётся в 12 часов по московскому времени.
ПроТуймазы вчера в 23:57
Экономика

В ЦБ заявили о снижении досрочной смены НПФ в 10 раз

Число досрочных переходов из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой к 2019 году снизилось почти в 10 раз.
REGNUM 16 декабря в 05:29
Политика

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
РИА Новости вчера в 19:46
Общество

СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля

Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
РБК вчера в 22:34
Общество

Агрегаторы такси предупредили о риске ухода водителей в «серую» зону из-за законопроекта Турчака

Сервисы заказа такси "Везет", Gett, "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" концептуально поддерживают совершенствование законодательства в сфере услуг такси, но считают, что некоторые положения законопроекта, внесенного группой сенаторов и депутатов Госдумы во главе с зампредседателя Совета Федерации, секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, могут привести к уходу таксистов в "серую" зону.
Интерфакс 01:26
Политика

Узбекистан стал страной года по версии The Economist

Узбекистан стал страной года по версии британского журнала The Economist.
РБК 01:40
Политика

«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
RT на русском вчера в 04:11
Общество

Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках

Роскачество проверило искусственные елки семи брендов по цене от трех до 11 тысяч рублей как отечественных, так и импортных производителей.
Российская газета 00:00
Происшествия

При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

РИА Новости вчера в 22:42
Экономика

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Газета.Ru вчера в 14:53
Общество

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

"Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.
РИА Новости 17 декабря в 18:52
Общество

Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
РБК вчера в 12:24
Общество

В России официально ввели электронные трудовые книжки

Работодатель обязан до 30 июня 2020 года письменно уведомить каждого работника об изменениях в законодательстве, а также о праве работника сделать выбор между бумажной и электронной трудовой книжкой.
Регион 29 17 декабря в 07:18
Футбол

«Бавария» обыграла «Фрайбург», «Кельн» нанес поражение «Айнтрахту»

В чемпионате Германии среди команд Бундеслиги состоялись матчи 16-го тура. «Бавария» в тяжелом матче обыграла в гостях «Фрайбург».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе вышли в свет после скандала

Напомним, последние появились на фоне скандала, разразившегося после участия актрисы в постельной сцене фильма «Текст».
StarHit.ru вчера в 18:40
Общество

Суд выставил квартиру Киркорова в Латвии на торги из-за долгов

ТАСС 01:35
Общество

Производители шампанского предупредили о резком спаде производства

Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.
Коммерсантъ вчера в 18:39
Политика

Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»

Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 15:10
Музыка

Стало известно, после чего Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати

Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал в интервью BBC, как рэпер Тимати попал под защиту главы Чечни Рамзана Кадырова.
Piter.tv 01:07
Шоу-бизнес

Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры

Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.
Wday.ru вчера в 06:30
Транспорт

На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели

ТВС-2МС является модернизированной версией Ан-2. Главное его отличие — замена советского двигателя АШ-62ИР на американский ТРЕ-331-12.
Коммерсантъ 00:23
Религия

В день Николая Угодника в Тамбове освятят храм чудотворца

Сегодня в храмах пройдут праздничные богослужения.
ГТРК Тамбов вчера в 23:36
Транспорт

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском вчера в 09:10
Общество

Что изменится в жизни россиян в 2020 году

В 2020 году россиян ждут перемены — в силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января.
Lenta.ru 17 декабря в 16:01
Футбол

Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»

Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
REGNUM 01:19
Общество

Носов отправил чиновников считать белье в больницах Колымы

Губернатор Магаданской области, бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Носов призвал чиновников пересчитать количество белья в больницах региона.
URA.Ru 01:50
Общество

В Амурской области 31 декабря объявят выходным днем

Власти Амурской области сделают 31 декабря выходным днем, сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор региона Василий Орлов.
ТАСС вчера в 20:58
Происшествия

В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета

В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
РИА Новости вчера в 18:59
Общество

Москвичей предупредили о похолодании и снеге в конце декабря

Ожидается, что это произойдет в конце декабря. Об этом сообщил и.о.директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 19 декабря.
Известия вчера в 23:37
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