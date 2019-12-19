Политика
Вести.RuДепутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета
Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета. СМИ сообщают, что стычка произошла между депутатами от партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина". Заседание проходило в ночь с 18 на 19 декабря, уточняет РИА Новости.
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Политика
Сегодня Путин проведет большую пресс-конференцию
19 декабря президент России Владимир Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию. Она начнётся в 12 часов по московскому времени.
Экономика
В ЦБ заявили о снижении досрочной смены НПФ в 10 раз
Число досрочных переходов из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой к 2019 году снизилось почти в 10 раз.
Политика
В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
Общество
СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля
Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
Общество
Агрегаторы такси предупредили о риске ухода водителей в «серую» зону из-за законопроекта Турчака
Сервисы заказа такси "Везет", Gett, "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" концептуально поддерживают совершенствование законодательства в сфере услуг такси, но считают, что некоторые положения законопроекта, внесенного группой сенаторов и депутатов Госдумы во главе с зампредседателя Совета Федерации, секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, могут привести к уходу таксистов в "серую" зону.
Политика
Узбекистан стал страной года по версии The Economist
Узбекистан стал страной года по версии британского журнала The Economist.
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
Общество
Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках
Роскачество проверило искусственные елки семи брендов по цене от трех до 11 тысяч рублей как отечественных, так и импортных производителей.
Происшествия
При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Общество
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Политика
Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
"Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
Общество
В России официально ввели электронные трудовые книжки
Работодатель обязан до 30 июня 2020 года письменно уведомить каждого работника об изменениях в законодательстве, а также о праве работника сделать выбор между бумажной и электронной трудовой книжкой.
Футбол
«Бавария» обыграла «Фрайбург», «Кельн» нанес поражение «Айнтрахту»
В чемпионате Германии среди команд Бундеслиги состоялись матчи 16-го тура. «Бавария» в тяжелом матче обыграла в гостях «Фрайбург».
Шоу-бизнес
Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе вышли в свет после скандала
Напомним, последние появились на фоне скандала, разразившегося после участия актрисы в постельной сцене фильма «Текст».
Общество
Производители шампанского предупредили о резком спаде производства
Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.
Политика
Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»
Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
Музыка
Стало известно, после чего Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати
Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал в интервью BBC, как рэпер Тимати попал под защиту главы Чечни Рамзана Кадырова.
Шоу-бизнес
Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры
Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.
Транспорт
На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели
ТВС-2МС является модернизированной версией Ан-2. Главное его отличие — замена советского двигателя АШ-62ИР на американский ТРЕ-331-12.
Религия
В день Николая Угодника в Тамбове освятят храм чудотворца
Сегодня в храмах пройдут праздничные богослужения.
Транспорт
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Общество
Что изменится в жизни россиян в 2020 году
В 2020 году россиян ждут перемены — в силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января.
Футбол
Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
Общество
Носов отправил чиновников считать белье в больницах Колымы
Губернатор Магаданской области, бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Носов призвал чиновников пересчитать количество белья в больницах региона.
Общество
В Амурской области 31 декабря объявят выходным днем
Власти Амурской области сделают 31 декабря выходным днем, сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор региона Василий Орлов.
Происшествия
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
Общество
Москвичей предупредили о похолодании и снеге в конце декабря
Ожидается, что это произойдет в конце декабря. Об этом сообщил и.о.директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 19 декабря.