Политика

Вести.RuВести.RuДепутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета. СМИ сообщают, что стычка произошла между депутатами от партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина". Заседание проходило в ночь с 18 на 19 декабря, уточняет РИА Новости.
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Депутаты украинской Рады устроили драку прямо на заседании

URA.Ruвчера в 22:29

Оппозиционные партии заблокировали заседание аграрного комитета Рады

РБКвчера в 21:49

Драка между украинскими депутатами в Раде попала на видео

Телеканал 360°вчера в 21:46

Стычки произошли между депутатами на заседании аграрного комитета рады

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Депутаты Рады устроили потасовку на заседании по закону о рынке земли

RT на русскомвчера в 19:24

Депутаты Верховной рады подрались на заседании аграрного комитета

Московский Комсомолецвчера в 18:55

СМИ сообщили о стычках на заседании аграрного комитета Рады

ТАССвчера в 18:06
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РИА Новости вчера в 21:16
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Газета.Ru вчера в 19:47
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Россиянам пообещали рост пенсий

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Lenta.ru вчера в 12:17
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России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

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В Москве побит рекорд тепла 133-летней давности

Газета.Ru вчера в 13:26
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РБК 00:00
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Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
РИА Новости вчера в 16:00
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Внешние факторы по-разному влияли на развитие млекопитающих

Дилетант вчера в 09:15
Футбол

«Барселона» и «Реал» не забили в «Эль Класико» впервые за 17 лет

Впервые за 17 лет в матче "Эль Класико" не было оформлено ни одного гола. В предыдущий раз похожим образом прошла встреча 2002 года.
Газета.Ru вчера в 16:33
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Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий.
РБК вчера в 23:54
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29-летний французский полузащитник Дамьен Ле Таллек, выступающий в Лиге 1 за клуб «Монпелье», уже начал процедуру получения гражданства РФ.
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Оформляя гол в ворота Эмиля Аудеро, 34-летний португалец подпрыгнул на 71 см, а во время удара по снаряду футболист и вовсе находился на высоте 256 см. Напомним, что этот мяч стал победным.
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Росстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза

Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
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Никиту вообще пытались переделать в тафгая, чтобы он бился и бегал.
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Пять человек погибли из-за обвала при строительстве метро в Ташкенте

В Узбекистане пять человек погибли в результате обвала грунта при строительстве метро, сообщил портал Tengrinews.
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Какие смартфоны Huawei и Honor в скором времени получат Android 10

Названы смартфоны Huawei и Honor, которые в скором времени получат обновление операционной системы до Android 10.
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Политика

Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным

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У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows

Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.
Lenta.ru 17 декабря в 10:03
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Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»

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Политика

КНДР осудила резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека

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Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.
Коммерсантъ вчера в 18:18
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