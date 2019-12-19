Политика

Вести.RuВести.RuДепутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета. СМИ сообщают, что стычка произошла между депутатами от партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина". Заседание проходило в ночь с 18 на 19 декабря, уточняет РИА Новости.
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На ночном заседании в Раде произошла потасовка

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Microsoft вернула рекламные баннеры в Windows 10.
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