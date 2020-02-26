Политика
ХакасияДепутаты Верховного Совета Хакасии приняли важное решение
Шестнадцатая сессия Верховного Совета РХ завершилась неординарным событием - теперь депутаты смогут сместить с должности и председателя, и заместителя, и председателей комитетов и комиссий Верховного Совета, не подыскивая для этого оснований.
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Владимир Штыгашев заявил о своей отставке и пригласил всех к себе на дачу
Московский Комсомолец Хакасия03:26
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В «Единой России» прокомментировали сообщения СМИ о смене главы партии
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"Россия окажет необходимое содействие визиту польской делегации в Смоленск и Катынь 10 апреля", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
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