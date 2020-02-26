Политика

ХакасияХакасияДепутаты Верховного Совета Хакасии приняли важное решение

Шестнадцатая сессия Верховного Совета РХ завершилась неординарным событием - теперь депутаты смогут сместить с должности и председателя, и заместителя, и председателей комитетов и комиссий Верховного Совета, не подыскивая для этого оснований.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Владимир Штыгашев заявил о своей отставке и пригласил всех к себе на дачу

Московский Комсомолец Хакасия03:26

Двадцать восемь «могилинцев» совершили бюрократический переворот в Хакасии

Пульс Хакасии04:59

Парламент сел на «бомбу», осталось подождать

Хакасия05:13

Владимир Штыгашев назвал происходящее «развалом Верховного Совета»

Республиканская Телевизионная Сеть08:51

В Хакасии депутатам не дали компенсацию и задерживают аванс

ИА Хакасия04:09

Депутат об отзыве спикера ВС Хакасии: «Никаких „майданов“ не было»

Шанс (г. Абакан)04:36

Владимир Штыгашев ответит за калмыков?

Новая Хакасия.Online03:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 09:04, Ашберн
Политика

Эрдоган назвал место и дату переговоров по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о согласовании места и даты проведения переговоров по сирийскому Идлибу – они пройдут 5 марта в Стамбуле.
Взгляд.ру 08:11
Теннис

Мария Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Коммерсантъ 08:32
Хоккей

Зарипов выбыл на 2-3 недели из-за травмы

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов пропустит от двух до трех недель из-за травмы, информирует официальный сайт клуба.
Sports.ru 07:34
Происшествия

Коновалова, обвиняемого по делу Голунова, отпустили под домашний арест

Вести.Ru 08:44
Футбол

Прядкин: «„Тамбов“ кочует. Это ни в какие рамки не лезет»

Сложилась очень сложная ситуация. Конечно, это ни в какие рамки не лезет, что клуб кочует.
Sport24.ru 08:06
Происшествия

Троих мужчин обвинили в убийстве подростка в Нижнем Тагиле в 2003 году

Следствие предъявило обвинение трем мужчинам в убийстве подростка, совершенном в 2003 году в Нижнем Тагиле, сообщает в среду СУСК РФ по Свердловской области.
РИА Новости 08:41
Общество

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности во вторник заявил, что в ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики.
Газета.Ru 05:17
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство

Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
RT на русском 02:20
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru 04:25
Общество

Суд досрочно освободил из колонии экс-главу ФСИН Реймера

Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН Александра Реймера, осужденного на 8 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
РАПСИ вчера в 02:26
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, за исключением гуманитарных и деловых, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов компаний «Аэрофлот» и «Аврора», сообщает «Интерфакс».
Ведомости 08:56
Армия и оружие

Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами

Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
RT на русском 07:39
Общество

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Интерфакс вчера в 01:15
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Культура

Имя предполагаемого убийцы написали коллеги Владислава Листьева

Во время интервью с людьми, знавшего Листьева, Чепель собрал записки с именем возможного злоумышленника и в финале вскрыл коробку с бумагами.
Live24 08:51
Политика

Кремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков

В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.
Lenta.ru 04:26
Общество

У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус

ТАСС 08:52
Спорт

МОК может отменить Олимпиаду в Токио из-за коронавируса

Международный олимпийский комитет (МОК) может отменить проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за вспышки коронавируса нового типа.
ФАН вчера в 11:53
Наука

Ученые выяснили, как подавлять излишнее воспаление в организме

В определенных ситуациях врачам приходится подавлять или побуждать эту реакцию, но чрезмерное воспаление может быть вредным для здоровья и даже жизни пациента.
Газета.Ru 08:12
Происшествия

Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды

Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
РИА Новости 07:02
Шоу-бизнес

Поклонская не советует Шнурову и Валерии идти в политику

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская считает, что Сергею Шнурову и Валерии не стоит идти в политику.
КМВ Новости 08:25
Экономика

ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом в один рубль

Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
РИА Новости 08:24
Общество

Первый случай коронавируса выявлен в Греции

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.
Интерфакс 08:54
Политика

Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.
Lenta.ru 05:10
Политика

В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова

Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.
Российская газета 05:39
Футбол

Сёмин выразил сожаление, что не удалось подписать форварда «Хэнаня»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что действительно интересовался форвардом «Хэнаня» Кристианом Бассогогом.
Metaratings 08:50
Наука

Древние люди пережили мощное извержение вулкана Тоба 74 000 лет назад

74 000 лет назад произошло мощное извержение вулкана Тоба.
HotGeo вчера в 13:46
Футбол

Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом в матче с «Реалом»

26 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид».
Bookmaker-ratings.ru 24 февраля в 04:07
Политика

Захарова ответила на заявления СНБО Украины о возвращении Крыма

В своем посте на Facebook Захарова привела цитату Данилова, что Киев не идет на военный возврат Крыма, так как опасается большого числа жертв среди мирного населения.
Городовой 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное