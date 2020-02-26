Политика
ХакасияДепутаты Верховного Совета Хакасии приняли важное решение
Шестнадцатая сессия Верховного Совета РХ завершилась неординарным событием - теперь депутаты смогут сместить с должности и председателя, и заместителя, и председателей комитетов и комиссий Верховного Совета, не подыскивая для этого оснований.
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Владимир Штыгашев заявил о своей отставке и пригласил всех к себе на дачу
Московский Комсомолец Хакасия03:26
Владимир Штыгашев назвал происходящее «развалом Верховного Совета»
Республиканская Телевизионная Сеть08:51
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Политика
Эрдоган назвал место и дату переговоров по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о согласовании места и даты проведения переговоров по сирийскому Идлибу – они пройдут 5 марта в Стамбуле.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Хоккей
Зарипов выбыл на 2-3 недели из-за травмы
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов пропустит от двух до трех недель из-за травмы, информирует официальный сайт клуба.
Футбол
Прядкин: «„Тамбов“ кочует. Это ни в какие рамки не лезет»
Сложилась очень сложная ситуация. Конечно, это ни в какие рамки не лезет, что клуб кочует.
Происшествия
Троих мужчин обвинили в убийстве подростка в Нижнем Тагиле в 2003 году
Следствие предъявило обвинение трем мужчинам в убийстве подростка, совершенном в 2003 году в Нижнем Тагиле, сообщает в среду СУСК РФ по Свердловской области.
Общество
Мишустин назвал две ключевые задачи правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности во вторник заявил, что в ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство
Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Общество
Суд досрочно освободил из колонии экс-главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН Александра Реймера, осужденного на 8 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, за исключением гуманитарных и деловых, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов компаний «Аэрофлот» и «Аврора», сообщает «Интерфакс».
Армия и оружие
Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами
Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Культура
Имя предполагаемого убийцы написали коллеги Владислава Листьева
Во время интервью с людьми, знавшего Листьева, Чепель собрал записки с именем возможного злоумышленника и в финале вскрыл коробку с бумагами.
Политика
Кремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков
В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.
Спорт
МОК может отменить Олимпиаду в Токио из-за коронавируса
Международный олимпийский комитет (МОК) может отменить проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за вспышки коронавируса нового типа.
Наука
Ученые выяснили, как подавлять излишнее воспаление в организме
В определенных ситуациях врачам приходится подавлять или побуждать эту реакцию, но чрезмерное воспаление может быть вредным для здоровья и даже жизни пациента.
Происшествия
Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды
Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
Шоу-бизнес
Поклонская не советует Шнурову и Валерии идти в политику
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская считает, что Сергею Шнурову и Валерии не стоит идти в политику.
Экономика
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом в один рубль
Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Общество
Первый случай коронавируса выявлен в Греции
По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.
Политика
Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.
Политика
В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.
Футбол
Сёмин выразил сожаление, что не удалось подписать форварда «Хэнаня»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что действительно интересовался форвардом «Хэнаня» Кристианом Бассогогом.
Наука
Древние люди пережили мощное извержение вулкана Тоба 74 000 лет назад
74 000 лет назад произошло мощное извержение вулкана Тоба.
Футбол
Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом в матче с «Реалом»
26 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид».
Политика
Захарова ответила на заявления СНБО Украины о возвращении Крыма
В своем посте на Facebook Захарова привела цитату Данилова, что Киев не идет на военный возврат Крыма, так как опасается большого числа жертв среди мирного населения.