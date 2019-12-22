Общество
BFM.ruДепутаты Заксобрания Петербурга проверили, как идет транспортировка «урановых хвостов» из Германии
В Санкт-Петербурге депутаты проверили, как идет транспортировка так называемых урановых хвостов из Германии, сообщает ТАСС. Инспекция, организованная «Росатомом» по просьбе членов местного Заксобрания, проходила в порту Северной столицы.
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с чего всё началось
В Санкт-Петербург прибыло судно «Михаил Дудин» с так называемыми урановыми хвостами из Германии. Среди горожан вновь начали ходить слухи о якобы имеющей место опасности такого груза.Невские Новости05:41
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Петербургские депутаты проверили безопасность транспортировки «урановых хвостов»
Петербургский дневник07:31
Вся правда о «ядерных отходах». В Петербурге проверили условия транспортировки обедненного урана
Телеканал Санкт-Петербург10:28
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Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Культура
Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей
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Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Голанских высот
Ракетные удары наносятся со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.
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Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
В понедельник по новой железной дороге Крымского моста первым пройдет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем.
Происшествия
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Сотрудник полиции в Саратове вечером в субботу госпитализирован с огнестрельным ранением, подозреваемый в нападении задержан, сообщило областное управление СК РФ.
Экономика
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«Минус» кроме Саранска показали Махачкала и Нижневартовск.
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Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе потушен
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Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Происшествия
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
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Президент США Дональд Трамп убежден, что демократы нарушают американскую конституцию, затягивая передачу обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента в сенат.
Футбол
«Витесс» выиграл три матча из четырех после ухода Слуцкого
"Витесс" обыграл "ВВВ-Венло" в матче 18-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Витесса".
Кино
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Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.
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Экономика
Названы российские регионы с самыми закредитованными жителями
По абсолютной величине среднедушевого долга наименее закредитованными оказались практически те же регионы: Ингушетия (менее 28 тысяч рублей), Крым (46 тысяч рублей), Дагестан (49 тысяч рублей), Чечня и Севастополь (чуть более 50 тысяч рублей).
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Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Авто
Volkswagen выпустит 34 новые модели в 2020 году
В следующем году немецкий бренд Volkswagen планирует выпустить 34 новые модели.
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В воскресенье отмечается День зимнего солнцестояния
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В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
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В России вырастут розничные цены на водку и коньяк
Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.