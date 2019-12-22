Общество
BFM.ruДепутаты Заксобрания Петербурга проверили, как идет транспортировка «урановых хвостов» из Германии
В Санкт-Петербурге депутаты проверили, как идет транспортировка так называемых урановых хвостов из Германии, сообщает ТАСС. Инспекция, организованная «Росатомом» по просьбе членов местного Заксобрания, проходила в порту Северной столицы.
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с чего всё началось
В Санкт-Петербург прибыло судно «Михаил Дудин» с так называемыми урановыми хвостами из Германии. Среди горожан вновь начали ходить слухи о якобы имеющей место опасности такого груза.Невские Новости05:41
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Вся правда о «ядерных отходах». В Петербурге проверили условия транспортировки обедненного урана
Телеканал Санкт-Петербург10:28
Петербургские депутаты проверили безопасность транспортировки «урановых хвостов»
Петербургский дневник07:31
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