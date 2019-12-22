Общество

BFM.ruBFM.ruДепутаты Заксобрания Петербурга проверили, как идет транспортировка «урановых хвостов» из Германии

В Санкт-Петербурге депутаты проверили, как идет транспортировка так называемых урановых хвостов из Германии, сообщает ТАСС. Инспекция, организованная «Росатомом» по просьбе членов местного Заксобрания, проходила в порту Северной столицы.
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с чего всё началось

НЕВСКИЕ НОВОСТИ проверили радиационный фон после прибытия судна с «урановыми хвостами»

В Санкт-Петербург прибыло судно «Михаил Дудин» с так называемыми урановыми хвостами из Германии. Среди горожан вновь начали ходить слухи о якобы имеющей место опасности такого груза.
Невские Новости05:41

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Петербургские депутаты проверили безопасность транспортировки «урановых хвостов»

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Вся правда о «ядерных отходах». В Петербурге проверили условия транспортировки обедненного урана

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78.ru08:46

Депутаты Петербурга подтвердили безопасность перевозки уранового сырья через порт города

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«Дудин» в городе. Смотрите, как в Петербурге разгружали «урановые хвосты»

Фонтанка.Ру10:28

Сотни тонн радиоактивных отходов разгрузили сегодня в Петербурге

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Депутаты ЗакСа проинспектировали «абсолютно безопасный» процесс разгрузки «урановых хвостов»

ЗакC.Ру07:27
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
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В Ленинградской области в результате ДТП опрокинулся автомобиль

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В МИД Швейцарии прокомментировали приостановку работы Allseas

Берн критически относится к экстерриториальным санкциям, но не может им помешать.
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ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

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Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
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WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
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Происшествия

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Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Газета.Ru 08:31
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В Париже скончался модельер Эмануэль Унгаро

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В Киргизии умер советский режиссер Болот Шамшиев

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Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
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Лавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России.
Газета.Ru 06:58
Политика

Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции

Очередная большая пресс-конференция президента России прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
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Происшествия

Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве

В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Lenta.ru 08:14
Космос

Появилось видео посадки корабля Starliner

NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Газета.Ru 11:03
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Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
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Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
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Футбол

Нюбель покинет «Шальке» по окончании сезона

Шальке на своем официальном сайте объявил о том, что 23-летний голкипер Александр Нюбель уйдет из команды после сезона 2019/2020.
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Шоу-бизнес

В Великобритании умер актер Тони Бриттон

Британский актер Тони Бриттон скончался в воскресенье, 22 декабря, на 96-м году жизни.
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В Абакане завершились выборы мэра

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В Югре пьяный отец до смерти избил трехлетнюю дочь

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Нефтеюганска, которого подозревают в убийстве трехлетней дочки.
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Директор Заворотнюк назвала бредом сбор денег на лечение актрисы

Сообщения СМИ о сборе средств для актрисы Анастасии Заворотнюк не соответствуют действительности.
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Культура

Малыша Йоду заподозрили в темной стороне силы после 7 эпизода «Мандалорца»

Popcornnews.ru 20 декабря в 07:21
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Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
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Энергетика

Большое газовое перемирие

Компромисс в долгом газовом споре двух стран найден.
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Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
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«Годами не обращают внимания»: онколог назвала симптомы рака

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи Так, к врачу следует обратиться: Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики.
РИА Новости 11:20
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Устроившего стрельбу на Лубянке связали с украинскими националистами

Ликвидированный в ходе стрельбы на Лубянке Евгений Манюров входил в московскую ячейку организации «ЭНО», основанной украинскими националистами, утверждают СМИ.
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Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости 05:51
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