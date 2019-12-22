В Санкт-Петербург прибыло судно «Михаил Дудин» с так называемыми урановыми хвостами из Германии. Среди горожан вновь начали ходить слухи о якобы имеющей место опасности такого груза.

с чего всё началось

В Санкт-Петербурге депутаты проверили, как идет транспортировка так называемых урановых хвостов из Германии, сообщает ТАСС. Инспекция, организованная «Росатомом» по просьбе членов местного Заксобрания, проходила в порту Северной столицы.

Депутаты Заксобрания Петербурга проверили, как идет транспортировка «урановых хвостов» из Германии

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