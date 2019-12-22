В Санкт-Петербург прибыло судно «Михаил Дудин» с так называемыми урановыми хвостами из Германии. Среди горожан вновь начали ходить слухи о якобы имеющей место опасности такого груза.

с чего всё началось

В петербургском порту разгрузили судно "Михаил Дудин". На его борту находились 600 тонн урановых отходов. Корабль должен был прийти еще 20 декабря, но из-за визита в город Владимира Путина опасный груз не пустили в город.

В Петербурге разгрузили корабль с урановыми хвостами

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