Общество

Neva.TodayNeva.TodayВ Петербурге разгрузили корабль с урановыми хвостами

В петербургском порту разгрузили судно "Михаил Дудин". На его борту находились 600 тонн урановых отходов. Корабль должен был прийти еще 20 декабря, но из-за визита в город Владимира Путина опасный груз не пустили в город.
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с чего всё началось

НЕВСКИЕ НОВОСТИ проверили радиационный фон после прибытия судна с «урановыми хвостами»

В Санкт-Петербург прибыло судно «Михаил Дудин» с так называемыми урановыми хвостами из Германии. Среди горожан вновь начали ходить слухи о якобы имеющей место опасности такого груза.
Невские Новости05:41

Подробнее о событии

«Дудин» в городе. Смотрите, как в Петербурге разгружали «урановые хвосты»

Фонтанка.Ру10:28

Вся правда о «ядерных отходах». В Петербурге проверили условия транспортировки обедненного урана

Телеканал Санкт-Петербург10:28

Депутаты ЗакСа проинспектировали «абсолютно безопасный» процесс разгрузки «урановых хвостов»

ЗакC.Ру07:27

Депутаты Петербурга подтвердили безопасность перевозки уранового сырья через порт города

ТАСС07:33

Петербургские депутаты проверили безопасность транспортировки «урановых хвостов»

Петербургский дневник07:31

Сотни тонн радиоактивных отходов разгрузили сегодня в Петербурге

Эхо Москвы11:02

«Урановые хвосты» излучают в четыре раза меньше радиации, чем Медный всадник

78.ru08:46
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Армия и оружие

В распоряжение ВМС Турции поступят шесть подводных лодок к 2027 году

RT на русском 13:14
Политика

В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США

Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
РБК 13:53
Политика

Участники проекта «Северный поток-2» запросят разъяснения по санкциям

Санкции в отношении газовой магистрали "Северный поток-2" в субботу обсудят Минфин США и европейские партнеры проекта.
Российская газета вчера в 09:04
Общество

День зимнего солнцестояния отмечают 22 декабря

Дата приходилась на день зимнего солнцеворота, отмечаемого в зависимости от года с 19 по 22 декабря.
Телепорт вчера в 18:59
Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Евразия Daily 20 декабря в 08:07
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
РИА Новости вчера в 13:57
Космос

Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»

РИА Новости 20 декабря в 07:04
Футбол

ЦСКА намерен арендовать нападающего «Фиорентины»

LiveSport.ru 14:38
Здоровье

Носов отправил чиновников считать белье в больницах Колымы

Губернатор Магаданской области, бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Носов призвал чиновников пересчитать количество белья в больницах региона.
URA.Ru 19 декабря в 01:50
Общество

ГИБДД изучит видео съемок клипа в Москве, ставших причиной пробок

Столичная Госавтоинспекция излучит видео съемок рэп-клипа на Новом Арбате, из-за которых якобы было заблокировано движение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД Москвы.
РИА Новости 13:02
Политика

Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Lenta.ru вчера в 17:15
Общество

Роуминг между РФ и Белоруссией отменят меньше, чем через год

Роуминг на территории Союзного государства отменят меньше, чем через год, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.
Вести.Ru 09:23
Происшествия

В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры

Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
РБК 14:40
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

РИА Новости 07:58
Общество

Власти отреагировали на неоднозначную форму катка в Новосибирске

Главный городской каток открыли около оперного театра в Новосибирске в начале недели, но только сейчас на его форму обратили внимание благодаря снимкам, сделанным с высоты фотографом Славой Степановым.
Говорит Москва 13:46
Биатлон

Как проблемы с лыжами привели к провалу российских биатлонистов в Анси

Шестиминутное отставание Елисеева и серьёзный разговор с сервисменами Этап Кубка мира в Анси получился крайне неудачным для российских биатлонистов.
RT на русском 15:01
Кино

Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.
Телеканал 360° 10:30
Экономика

Цены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января

Минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России повысятся с 1 января 2020 года.
Известия 20 декабря в 13:15
Политика

Порошенко потребовал санкций за прямые поставки газа из России

Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
РБК 15:07
Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
РБК 07:28
Культура

Наргиз раскрыла тайну Максима Фадеева и Ольги Серябкиной

30 октября Максим Фадеев объявил о том, что разорвал контракты абсолютно со всеми артистами продюсерского лейбла Malfa – в том числе с Ольгой Серябкиной, которая долгие годы являлась его музой и фавориткой.
7Дней.ру 20 декабря в 09:30
Происшествия

В Тульской области найдены москвичи, пропавшие в Гурьевских пещерах

Известно, что москвичи отправились в пещеры в субботу, 21 декабря. Сообщение об их пропаже поступило в полицию на следующий день.
Тульская служба новостей 14:20
Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Известия вчера в 15:22
Здоровье

Названы симптомы рака в области головы и шеи

В числе симптомов, при обнаружении которых стоит посетить врача, Яковлева назвала боли неизвестного происхождения, а также уплотнения и шишки, на которые «годами не обращают внимания».
Lenta.ru 14:50
Авто

Американская пресса удивилась выпуску обновлённой «Нивы»

Motor 11:19
Футбол

Тульский «Арсенал» отпустит полузащитника за 2 миллиона евро

Рогулев, которого считают близким к московскому «Спартаку», сообщил об интересе красно-белых к полузащитнику тульского «Арсенала» Игорю Горбатенко.
Молодой коммунар 11:31
Кино

Новый эпизод «Звездных войн» в первый уикенд заработал меньше ожиданий

Вышедший в 2015 году фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» дебютировал со сборами в $248 млн на американском рынке, а появившийся на экранах в 2017-м «Звездные войны: Последние джедаи» в первые выходные проката заработали $220 млн.
Forbes 13:22
Футбол

«Уотфорд» одержал сенсационную победу над «МЮ»

ProstoProSport 10:58
Армия и оружие

Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе

В субботу, 21 декабря, вооруженные силы Сирии отбили атаку группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью около 100 человек на населённый пункт Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб.
REGNUM 15:07
Армия и оружие

В РФ испытали новейший комплекс ПВО «Гибка-С»

Представители пресс-центра «Военно-промышленной компании» проинформировали, что в РФ на днях испытали новейший комплекс ПВО под названием «Гибка-С».
OAnews вчера в 08:24
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