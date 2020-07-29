с чего всё началось

В среду депутаты устроили потасовку в ходе заседания Законодательного собрания Ульяновской области, соответствующую видеозапись на своей странице в социальной сети Instagram разместил депутат Госдумы, первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный.

Политика Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания На видео мужчина в балаклаве и с измененным голосом сообщил, что задержание белорусские спецслужбы проводили на основе подтвержденной информации о том, что подозреваемые мужчины участвовали локальных войнах и вооруженных конфликтах. 2

Авто Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class Новый T-Class будет создан на той же платформе, что и модель Citan нового поколения. 4

Общество Более 150 тыс. человек умерли от коронавируса в США Более 150 тыс. больных коронавирусом умерли за последние сутки в США. Об этом сообщает университет Джона Хопкинса.

Технологии «МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика». 24

Политика «Царьград» подал жалобу в Роскомнадзор на блокировку YouTube-канала Блокировка YouTube-канала «Царьград» — это эпизод гибридной войны и мы уже подали жалобу в Роскомнадзор, заявил основатель телеканала, предприниматель Константин Малофеев 28 июля журналистам РИА Новости.

Политика Дегтярев рассказал о принятии предложения возглавить Хабаровский край Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев практически сразу принял поступившее от президента России Владимира Путина предложение занять должность. 147

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми. 1,1K

Фигурное катание Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram. 14

Общество В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам. 36

Политика Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд (штат Орегон), если местные власти не наведут там порядок.

Футбол Иммобиле обогнал Левандовского в споре за «Золотую бутсу» «Лацио» проведёт ещё один матч в Серии А. Топ-10 зачёта в борьбе за «Золотую бутсу» выглядит так: 1. Чиро Иммобиле («Лацио») — 35 мячей (70 очков) 2. Роберт Левандовски («Бавария») — 34 (68) 3. Криштиану Роналду («Ювентус») — 30 (60) 4. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») — 28 (56) 5–6.

Здоровье Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука. 28

Футбол Metaratings: Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком» Соглашение будет рассчитано на три года. Ранее сообщалось, что Кокорин контактировал с руководством «Спартак».

Путешествия Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости". 363

Здоровье Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России Инфекционист, заведующий отделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.

Происшествия В Пензенской области каратистку осудили за избиение любовницы мужа Суд в Сердобском районе Пензенской области приговорил к обязательным работам местную жительницу, имеющую черный пояс по каратэ, по обвинению в избиении любовницы своего мужа, сообщила в среду прокуратура региона.

Футбол Президент «Атлетико» подтвердил интерес «Челси» к Яну Облаку Глава мадридского «Атлетико» Энрике Сересо отреагировал на информацию английских СМИ о переговорах с «Челси» по трансферу голкипера Яна Облака.

Футбол В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.