Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
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Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.В источнике
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Потасовка и копченая скумбрия. Заседание ульяновского парламента закончилось дракой
Ульяновская правдавчера в 09:15